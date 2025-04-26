«دي بي ورلد»: مناولة 22.29 مليون حاوية في الربع الأول 2025

سجّلت مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد» أداءً قوياً خلال الربع الأول من عام 2025، بعد أن تعاملت مع نحو 22.29 مليون حاوية قياس 20 قدماً، مقابل 20.73 مليون حاوية في الفترة ذاتها من العام الماضي، بنسبة نمو بلغت 7.5%.

وبحسب بيانات صادرة عن المجموعة، حصلت «الإمارات اليوم»، على نسخة منها، تعاملت «دي بي ورلد» مع أكثر من 1.5 مليون حاوية إضافية في محفظة أعمالها عالمياً، مقارنة مع مستويات الربع الأول من العام الماضي.

وسجّلت منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، أعلى معدلات النمو، حيث ارتفع حجم المناولة بنسبة 13.7%، إلى أكثر من 8.34 ملايين حاوية نمطية في الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بأكثر من 7.33 ملايين حاوية للفترة نفسها من عام 2024.

وحلّت منطقة الأميركتين وأستراليا في المركز الثاني من حيث النمو بنسبة 7.3%، بعد أن وصل حجم مناولة الشركة إلى نحو 3.29 ملايين حاوية نمطية، مقارنة مع نحو 3.07 ملايين حاوية في الفترة المماثلة من العام الماضي.

كما حققت منطقة آسيا والمحيط الهادئ وشبه القارة الهندية نمواً بنسبة 3.2%، لتصل إلى نحو 10.65 ملايين حاوية في الربع الأول من العام الجاري، مقارنة مع 10.32 ملايين حاوية خلال الفترة نفسها من عام 2024.

يُشار إلى أن «موانئ دبي العالمية»، سجّلت رقماً قياسياً في مناولة الحاويات في عام 2024، حيث قامت الموانئ ومحطات الحاويات التابعة للمجموعة بمناولة 88.3 مليون حاوية نمطية قياس 20 قدماً في عام 2024، بزيادة نسبتها 8.3% على أساس سنوي، رغم التحديات الصعبة التي واجهها الاقتصاد الكلي والمخاوف حول آفاق نمو التجارة العالمية.

. منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا سجلت أعلى معدلات النمو مع ارتفاع حجم المناولة 13.7% إلى 8.34 ملايين حاوية.