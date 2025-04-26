مصرف عجمان يسعّر أول إصدار صكوك بـ 500 مليون دولار

أعلن مصرف عجمان، أمس، عن إتمام تسعير أول إصدار له من الصكوك بقيمة 500 مليون دولار لمدة خمس سنوات، بمعدل ربح ثابت قدره 5.125% سنوياً، بفارق 130 نقطة أساس فوق سعر سندات الخزانة الأميركية.

وحظي الإصدار بإقبال استثنائي من المستثمرين، حيث تجاوزت طلبات الاكتتاب 2.7 مليار دولار، ما يعكس نسبة تغطية وصلت إلى 5.4 مرات، مع مشاركة أكثر من 100 مستثمر.

ويمثل هذا الإصدار أول صكوك يصدرها المصرف، ويعد نقطة فارقة في مسيرته في أسواق رأس المال، ما يتيح له التنوع في مصادر التمويل.

وسبق هذا الإصدار حملة تسويقية شاملة قام بها مصرف عجمان في أسواق دولة الإمارات، وهونغ كونغ، وسنغافورة، وماليزيا، ولندن، حيث استعرض المصرف خلال لقاءات مع المستثمرين استراتيجيته التجارية المطورة.

واستقطب الإصدار طلبات من كبرى المؤسسات الاستثمارية على الصعيدين الدولي والإقليمي، ما أتاح للمصرف تحقيق توزيع جغرافي متنوع، حيث تم تخصيص 35% من الصكوك للمستثمرين الدوليين، و65% للمستثمرين الإقليميين.

وقال الرئيس التنفيذي لمصرف عجمان، مصطفى الخلفاوي، إن استراتيجية النمو التي يتبناها المصرف، واهتمامه المستمر بتحسين جودة الأصول، لاقت ترحيباً واسعاً من المستثمرين، الذين أبدوا تقديرهم لإتاحة الفرصة لهم للاستثمار في اسم جديد بالسوق.