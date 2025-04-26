«الاتحاد للطيران» تستهدف استقطاب 1000 مواطن خلال 5 سنوات

أعلنت شركة الاتحاد للطيران أمس، عن إطلاقها أول معرض وظائف لها تحت عنوان «خطوتي 2025»، وذلك في مركز ياس للمؤتمرات بأبوظبي يوم 22 مايو المقبل، كاشفة في الوقت نفسه أنها تستهدف توظيف أكثر من 1000 مواطن خلال السنوات الخمس المقبلة.

وذكرت الشركة في بيان، أن المعرض سيستعرض ستة برامج تخصصية مصممة لتزويد الكفاءات الإماراتية بفرص مهنية تشمل الجوانب التقنية والإدارية.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«الاتحاد للطيران»، أنطونوالدو نيفيس: «رؤيتنا لعام 2030 طموحة للغاية، إذ نسعى إلى مضاعفة أسطول طائراتنا، وزيادة عدد المسافرين لثلاثة أضعاف، والتوسع في شبكة وجهاتنا، حيث أطلقنا 16 وجهة جديدة خلال عام 2025 وحده». وأضاف: «تتطلب هذه الرؤية الطموحة مواهب وكفاءات استثنائية تُسهم بفاعلية في دعم نمو عملياتنا التشغيلية، وفي صميم هذه الرؤية تبرز استراتيجيتنا الوطنية لتطوير المواهب، المصممة لاستقطاب الكفاءات الإماراتية الطموحة وتطويرها ودعمها».

وأوضح نيفيس أن «معرض (خطوتي 2025) يمثل محطة محورية في هذه الاستراتيجية، حيث يوفر منصة للتواصل مع الكفاءات الإماراتية الطموحة ويفتح آفاق وظيفية مؤثرة تُمكنهم من الإسهام الفعّال في مسيرة دولتهم عبر الناقل الوطني لها».

بدورها، أكدت الرئيس التنفيذي للموارد البشرية والشؤون المؤسسية في «الاتحاد للطيران»، الدكتورة نادية بستكي: «نلتزم في (الاتحاد للطيران) بتمكين المواهب الإماراتية من خلال توفير فرص تطوير استثنائية ضمن واحدة من أسرع شركات الطيران نمواً في المنطقة».

وقالت إن «تمكين الكفاءات الإماراتية لدينا يتجاوز حدود التوظيف، حيث نسعى لبناء بيئة تشجع الطموح وتحتضن النمو».

وأضافت بستكي: «من خلال هذه الاستراتيجية نهدف إلى توظيف أكثر من 1000 إماراتي خلال السنوات الخمس المقبلة ضمن فرص وظيفية وتطويرية متنوعة»، مشيرة إلى أن «معرض (خطوتي) ركيزة أساسية في بناء قاعدة قوية من المواهب الوطنية المتميزة، لنمد جسور التواصل مع الكفاءات المستعدة للانطلاق مع (الاتحاد للطيران)».