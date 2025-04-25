5 بنوك تتعهد بتوظيف 1700 مواطن خلال عامين

كشف المصرف المركزي أن خمسة بنوك تعهدت بتوظيف 1700 مواطن إماراتي في منطقة العين، خلال العامين الجاري والمقبل، مؤكداً أنه تم إدراج التوطين ضمن التقييمات الشاملة لجميع المؤسسات المالية المرخصة، بالتنسيق مع هيئة الإشراف على المصارف والتأمين.

وأوضح «المركزي»، في تقرير صادر عنه، أنه عقد اجتماعات ربع سنوية عدة مع كبار مسؤولي الموارد البشرية في المؤسسات المالية المرخصة، لمناقشة أهداف التوطين واستراتيجياته، لتحقيق هذه الأهداف، وتحديد الدعم الذي يمكن أن يقدّمه المصرف المركزي.

وعلاوة على ذلك، تعاون «المركزي» مع معهد الإمارات المالي لتنظيم أيام مفتوحة، تهدف إلى تشجيع المؤسسات على تحديد المواطنين الإماراتيين الذين يمكنهم الانضمام إلى المؤسسات المالية المرخصة.

وأكّد «المركزي» التزامه بدعم المؤسسات المالية المرخصة في دولة الإمارات، لتعزيز استراتيجيات التوطين الخاصة بها، وتحقيق الأهداف المحددة بهذا الخصوص.

وقال إن «برنامج (إثراء) أسهم في تمكين القدرات البشرية في القطاع المالي بفاعلية، كما أسهم في تعيين المواطنين الإماراتيين في وظائف حيوية، مدعوماً بخطط تدريب متخصصة».

وكان المصرف المركزي أعلن، في وقت سابق، أن المؤسسات المالية المرخصة جاوزت أهدافها في التوطين خلال عام 2024، وحققت نمواً بنسبة 152.9% على أساس سنوي مقارنة بعام 2023، كما ارتفعت نسبة التوطين في الوظائف الحيوية بنسبة 20.2%، مقارنة بعام 2023.

• برنامج «إثراء» أسهم في تمكين القدرات البشرية المواطنة في القطاع المالي بفاعلية.