«ميلانو» من «دانوب» توسّع حضورها عالمياً بالمشاركة في معرض «كانتون» الصيني الـ 137

أحدثت «ميلانو» من «دانوب»، العلامة التجارية الرائدة في حلول الحمامات والمنزل، تأثيراً قوياً في معرض كانتون الصيني الـ137، الذي يستمر حتى 27 أبريل 2025 في قوانغتشو، الصين.

وبصفتها إحدى العلامات البارزة لمجموعة «دانوب»، تسلط «ميلانو» الضوء هذا العام على مجموعتها المتطورة من سخانات المياه، مؤكدة ريادتها في الابتكار والجودة في قطاع تسخين المياه.

فرصة استراتيجية عالمية

قال نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة دانوب، أنيس ساجان: «يُعد معرض (كانتون) أكبر معرض تجاري في العالم، حيث يستقبل مشترين وبائعين من أكثر من 220 دولة ومنطقة، ولا توجد منصة أفضل للظهور العالمي، وبالنسبة لـ(ميلانو) لا يقتصر الأمر على الوجود فحسب، بل يمثل فرصة استراتيجية لتوسيع حضورنا في أسواق رئيسة عبر إفريقيا وآسيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية».

وأضاف: «نركز هذا العام على عرض مجموعة (ميلانو) المتطورة من سخانات المياه فقط، تأكيداً على ريادتنا في هذا القطاع الحيوي، وبفضل بنيتنا التحتية اللوجستية القوية في كل من دبي والصين، نتيح للمشترين مرونة الاختيار بين شحنات الحاويات المختلطة من دبي أو الطلبيات بالجملة من الصين، مهمتنا واضحة: جعل (ميلانو) علامة تجارية عالمية يسهل الوصول إليها، وقابلة للتكيّف مع احتياجات كل سوق، ففي معرض (كانتون) يوجد العالم بأسره، من آسيا إلى إفريقيا، ومن الأميركتين إلى أوروبا».

التواصل والنمو العالمي

يُقام معرض «كانتون» على مساحة 1.55 مليون متر مربع، بمشاركة أكثر من 28 ألف عارض، ويُعد مؤشراً رئيسياً إلى اتجاهات التجارة الدولية، وتأتي عودة ميلانو هذا العام بعد تحقيق مبيعات مذهلة لسخانات المياه بلغت 95 مليون دولار في عام 2024، نتيجة للمشاركة المستمرة والسمعة المتنامية للعلامة.

وقال مدير ميلانو من دانوب ، ساهيل ساجان: «(ميلانو) ليست مجرد منتج، بل وعد بالجودة وسهولة الوصول، ومشاركتنا في معرض (كانتون) تتيح لنا بناء شراكات استراتيجية طويلة الأمد، والتفاعل مع موردين جدد، ومشاركة ما يجعل (ميلانو) فريدة من نوعها: الجودة العالية والحلول المتكاملة».

وأضاف: «نستعرض في المعرض أحدث الابتكارات في تقنيات تسخين المياه، مع فتح آفاق للتعاون مع مصنعين عالميين بهدف تقديم المزيد من القيمة لعملائنا، نرغب في أن يكتشف العالم لماذا تُعد (ميلانو) الخيار الأول للمستهلك الواعي بالجودة»، ومع ازدهار القطاع العقاري في دبي، تواصل منتجات «ميلانو» لعب دور محوري في العديد من المشاريع البارزة.

وأوضح ساهيل قائلاً: «نحن هنا ليس فقط لتعزيز الصادرات، بل أيضاً لتلبية الطلب المتزايد في دولة الإمارات والمنطقة، وندعو المطورين والمهندسين والمقاولين لاستكشاف حلول (ميلانو) واكتشاف كيف يمكن لمنتجاتنا أن تُثري مشروعاتهم».

ومع تركيز المرحلة الثانية من المعرض على معدات الحمامات، ومواد البناء، والأدوات المنزلية، فإن مشاركة «ميلانو» تُجسد التزام الشركة بتوفير حلول فعالة لتحسين المنازل، كما تُبرز تعزيز العلاقات التجارية بين الإمارات والصين، ما يجعل «ميلانو» مثالاً على كيفية توسع الشركات الإماراتية عالمياً عبر الابتكار، والجودة، والشراكات الاستراتيجية.