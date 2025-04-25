2800 شركة عارضة في «سوق السفر العربي 2025»

كشفت شركة «آر إكس غلوبال»، الجهة المنظمة لمعرض سوق السفر العربي، أن أكثر من 2800 شركة عارضة، 17% منها من الشرق الأوسط، و83% من بقية أنحاء العالم، ستشارك في الدورة الـ32 من المعرض الذي يقام في مركز دبي التجاري العالمي، من الإثنين المقبل 28 أبريل الجاري إلى الأول من مايو المقبل، فيما يُتوقع أن يستقبل المعرض 55 ألف زائر من 161 دولة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقدته الشركة، أمس، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين للحدث: دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، شركة طيران الإمارات، فنادق ومنتجعات «IHG»، وكالة «الريس للسفريات»، وذلك للإعلان عن خطط الدورة المقبلة من المعرض تحت شعار: «السفر العالمي: تطوير سياحة المستقبل من خلال تعزيز التواصل».

وحقق الحدث زيادة سنوية بنسبة تقارب 12% في مشاركة العارضين، ما يجعله أكبر نسخة حتى الآن، حيث يمتد على مساحة 14 قاعة.

وقالت مديرة معرض سوق السفر العربي في الشرق الأوسط، دانييل كورتيس: «يتزايد الاعتراف شيئاً فشيئاً بأن تعزيز التواصل هو القوة الدافعة لمستقبل السفر والسياحة، إذ تتطور السياحة مع ترابط العالم، والآن أكثر من أي وقت مضى قد أصبح التعاون بين أصحاب المصلحة الرئيسين، بما في ذلك الحكومات وشركات الطيران ووكالات السفر ورواد قطاع الضيافة والمجتمعات المحلية، أمراً بالغ الأهمية لبناء قطاع مزدهر وأكثر استدامة».

وأضافت أنه «من المتوقع أن يشهد معرض هذا العام نمواً ملحوظاً في عدد المشاركين من مناطق رئيسة، بما فيها آسيا، مع زيادة متوقعة في عدد العارضين بنسبة 20% على أساس سنوي، ومن الشرق الأوسط الذي شهد زيادة بأكثر من 15%، وأوروبا التي شهدت زيادة بأكثر من 12%، وإفريقيا والأميركتين، اللتين تشهدان نمواً مطرداً».

من جهته، قال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، عصام كاظم: «تشارك أكثر من 125 جهة عارضة من الشركاء والجهات المعنية مع دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي في الجناح بالمعرض، بما يجسّد تميّز منظومتنا الديناميكية وكذلك التعاون الوثيق والشراكات التي تشكل نهجنا السياحي».

وأضاف: «من خلال برنامج استضافة المشترين، سنستقبل ما يزيد على 300 من المشترين الذين يمثّلون 39 دولة، لتمكينهم من التعرف إلى قطاع الضيافة في دبي وتجاربه الفريدة».

بدروه، قال نائب الرئيس والرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في «طيران الإمارات»، عدنان كاظم: «يحمل شعار سوق السفر العربي هذا العام، (السفر العالمي: تطوير سياحة المستقبل من خلال تعزيز التواصل)، أهمية خاصة ويتماشى بشكل وثيق مع استراتيجية (طيران الإمارات) المستقبلية، وقد واصلنا منذ الدورة السابقة للحدث ترسيخ مكانتنا الريادية في القطاع، مدعومين بنموذج أعمال قوي واستراتيجية نمو واضحة المعالم».

من ناحيته، قال رئيس فنادق ومنتجعات «IHG» لمنطقة الهند والشرق الأوسط وإفريقيا، هيثم مطر: «يسعدنا مواصلة شراكتنا المتميّزة مع سوق السفر العربي، هذه الفعالية الرائدة التي تُبرز الإمكانات الهائلة لقطاع السفر والضيافة في منطقة الشرق الأوسط».