11 فائدة صحية تعزز الاستخدام الأمثل للساعات الذكية

شهدت الساعات الذكية تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، حيث تحولت من مجرد أدوات تقنية إلى أجهزة طبية متقدمة، بفضل تزويدها بتطبيقات تساعد على الوقاية، وأحياناً الاكتشاف المبكر للأمراض، فضلاً عن التشخيص لمجموعة واسعة من الحالات الصحية، إضافة إلى تحسين جودة حياة المستخدمين اليومية.

وتوفر الساعات الذكية المتوافرة حالياً في الأسواق، سواء المحلية أو العالمية، أكثر من 11 ميزة وفائدة صحية تدعم الاستخدام الأمثل لها، إلا أن بعض المستخدمين لا يستفيدون بشكل كامل من تلك الميزات، إما بسبب عدم المعرفة أو الإهمال.

وفي ما يلي أبرز 11 فائدة صحية تقدمها الساعات الذكية:

1 - مراقبة ضربات القلب

تساعد الساعات الذكية في اكتشاف الحالات غير الطبيعية للقلب، مثل اضطراب نظام القلب، والرجفان الأذيني، حيث تنبه المستخدم عند حدوث تسارع أو تباطؤ غير معتاد في ضربات القلب.

2 - قياس مستوى الأكسجين في الدم

هي ميزة مهمة توفرها الساعات الذكية للمصابين بأمراض التنفس، مثل الربو، ومرضى «كوفيد-19»، أو الانسداد الرئوي المزمن.

3 - قياس درجة حرارة الجسم

من الفوائد الصحية المهمة التي توفر استخدامات أكثر فائدة للساعات الذكية، تقنية مهمة تتيح قياس درجة حرارة الجسم، ما يساعد المستخدمين في اكتشاف الحمى أو الالتهابات، والتدخل المبكر قبل تفاقم الحالة.

4 - متابعة ضغط الدم

يتيح العديد من الساعات الذكية مراقبة مستمرة لمستويات ضغط الدم، خصوصاً للمصابين بارتفاع الضغط أو انخفاضه، ما يعزز من الوقاية والتحكم.

5 - تحليل جودة النوم

يمكن للعديد من الساعات الذكية تتبع النوم العميق والخفيف، والكشف عن مشكلات، مثل انقطاع النفس أثناء النوم، كما يقدم بعض الساعات تذكيراً لتنظيم مواعيد النوم.

6 - إدارة مستويات التوتر

يتيح الكثير من الساعات الذكية تتبع مستويات التوتر والإجهاد عبر تقنيات مخصصة، تتضمن تمارين تنفس موجهة، ما يساعد على تحسين الصحة النفسية والذهنية.

7 - تحليل اللياقة البدنية

يشمل العديد من الساعات الذكية تقنيات لإدارة اللياقة، والتي يمكن الاستفادة منها عبر وضع أهداف يومية، وقياس عدد الخطوات والسعرات الحرارية، وتحليل أداء التمارين الرياضية، مع تقديم برامج تدريبية حسب العمر والحالة الصحية.

8 - مشاركة البيانات الصحية

يمكن ربط الساعة الذكية بتطبيقات الهواتف المحمولة لنقل البيانات مباشرة إلى الطبيب، ما يدعم متابعة الحالة الصحية بشكل دقيق وتكاملي.

9 - الكشف المبكر عن الأمراض

يوفر العديد من الساعات الذكية مزايا وفوائد، بعضها غير شائع، منها ميزة التنبيه عند السقوط المفاجئ، وإمكانية إرسال نداء استغاثة أو الاتصال بأرقام الطوارئ، وهي مفيدة لكبار السن وأصحاب الهمم.

10 - تحليل معدلات التنفس

تساعد التقنيات الموجودة في بعض الساعات الذكية على تحليل معدلات التنفس واضطرابات نظام القلب، ما يوفر رصداً للتغيرات الفسيولوجية التي قد تكون مؤشرات لحالات صحية تحتاج إلى مراجعة طبية.

11 - تتبع التغيرات النفسية والجسدية

من خلال التتبع اليومي لمستويات التوتر والنشاط، الذي توفره الساعات الذكية، يمكن للمستخدمين معرفة تأثير نمط حياتهم على صحتهم الجسدية والنفسية.

يشار إلى أنه من بين أبرز الشركات التي تقدم تلك الميزات المتقدمة في ساعاتها الذكية: «أبل»، «سامسونغ»، «فيت بيت»، «جارمين»، «هواوي»، «هونر»، حيث تتنافس هذه العلامات في توفير تقنيات تواكب أحدث تطورات الرعاية الصحية الرقمية.

أجهزة محورية

تتحول الساعات الذكية تدريجياً من أدوات تقنية تكميلية إلى أجهزة صحية محورية، توفر حماية استباقية وراحة نفسية لمستخدميها، وكلما تعرّف المستخدم إلى وظائفها واستفاد منها بوعي، أصبحت أكثر قيمة في حياته اليومية.