مكتوم بن محمد: مسيرة الإمارات نحو تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة مستمرة

التقى سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، في مكتب سموّه، رئيس مجلس إدارة شركة «MGM Resorts International» العالمية الرائدة في قطاع الضيافة والترفيه، بول سالم.

وتناول اللقاء الرؤية الاستراتيجية لدولة الإمارات لمستقبل قطاع السياحة والضيافة، الذي يُعدّ أحد أهم روافدها الاقتصادية، والأهداف الطموحة التي تتبناها في هذا القطاع الذي تسعى إلى أن تكون مركزاً رئيساً له على مستوى العالم، مستفيدةً من مكانتها وجهةً سياحيةً فريدةً، بما تتمتع به من بنية تحتية متطورة ومرافق عالمية المستوى تخدم الزائر وتهدف إلى تحقيق راحته وسعادته.

وأكّد سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، خلال اللقاء، حرص دولة الإمارات ودبي على توثيق شراكاتها مع الجهات العالمية الرائدة، مثل «MGM Resorts Int’l»، بما يدعم توجهات الدولة في مجال التنمية الاقتصادية المستدامة، ويسهم في تحقيق مستهدفات «أجندة دبي الاقتصادية D33»، الرامية إلى ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً رائداً للأعمال، وواحدةً من أفضل مدن العالم للعيش والعمل والزيارة.

وقال سموّه في تدوينة على حسابه في منصة «إكس» أمس: «التقيت بول سالم، رئيس مجلس إدارة (إم جي إم ريزورتس إنترناشيونال)، إحدى الشركات العالمية الرائدة في قطاع الضيافة والترفيه».

وأضاف سموّه: «استعرضنا خلال اللقاء مستقبل قطاع السياحة والضيافة في الإمارات، ومكانتها كوجهة سياحية فريدة، وبنيتها التحتية ومرافقها المتطورة التي رسمت ملامح قصتها التنموية خلال العقود الماضية، وناقشنا رؤية دبي الطموحة لقطاع السياحة والضيافة، ومشاريع الشركة في قطاعي الضيافة والترفيه في الدولة».

وتابع سموّه: «في ظل رؤية قيادتنا الرشيدة، تستمر مسيرة الإمارات نحو تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في المجالات كافة، لتعزيز مكتسبات الحاضر وتنمية فرص المستقبل».

وتضمن اللقاء مناقشة الأهداف الطموحة التي حددتها دبي لمستقبل قطاع السياحة والضيافة فيها، وهو القطاع الذي استثمرت في تعزيز بنيته التحتية وفق أرقى المعايير العالمية، مدعوماً بسياسات وأطر تنظيمية محفّزة للأعمال، ما أكسبها سمعةً عالميةً متميّزةً في هذا المجال، لتواصل استقطاب أكبر وأبرز المؤسسات العالمية العاملة في قطاع الضيافة.

كذلك تم خلال اللقاء استعراض مشاريع الشركة في قطاع الضيافة والترفيه في دولة الإمارات، والتي تُعدّ انعكاساً لثقة العالم الكبيرة في مستقبل التنمية الشاملة في الدولة، وآفاق النمو طويل الأجل فيها وما تتبعها من زيادة مستمرة لجاذبيتها أمام مجتمع الاستثمار العالمي.

حضر اللقاء المدير التنفيذي لـ«وصل العقارية»، هشام عبدالله القاسم، وعدد من قيادات المجموعة.

يُشار إلى أن «MGM Resorts» تدير 31 وجهة فندقية وترفيهية رائدة حول العالم، وفي عام 2024، أعلنت الشركة عن إيرادات صافية مجمعة قياسية بلغت 17.2 مليار دولار.

مكتوم بن محمد:

. البنية التحتية والمرافق المتطورة رسمت ملامح قصة الإمارات التنموية.