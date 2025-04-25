حاسوب لوحي يعمل 10 ساعات بالشحنة الواحدة

كشفت شركة «موتورولا» الأميركية عن حاسوبها اللوحي «Moto Pad 60 Pro» الجديد، باللون «Bronze Green»، المزود ببطارية سعة 10200 مللي أمبير ساعة، يتم شحنها بقدرة 45 واط، تمكن الحاسوب من العمل لفترة 10 ساعات بالشحنة الواحدة.

وذكرت الشركة أن الحاسوب الجديد يأتي بشاشة قياس 12.7 بوصة، وبدقة وضوح (2944 × 1840 بيكسل)، بينما تبلغ شدة السطوع (400 قنديلة/م2)، مع معدل تحديث صورة يبلغ 144 هرتز، وينبض داخل الحاسوب المعالج «MediaTek Dimensity 8300» مع ذاكرة وصول عشوائي «RAM» سعة ثمانية أو 12 غيغابايت، وذاكرة داخلية «UFS 3.1» سعة 128 أو 256 غيغابايت.

ويشتمل الحاسوب اللوحي على كاميرا خلفية بدقة 13 ميغابيكسل، وأخرى أمامية بدقة ثمانية ميغابيكسل.