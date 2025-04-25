هاتف ذكي جديد بتصميم «بوب آرت»

أطلقت شركة «نوبيا» هاتفاً ذكياً جديداً يمتاز بتصميم «بوب آرت» اللافت للأنظار، مع أشرطة «LED» التي يتم تشغيلها بما يتناسب مع الموسيقى، إضافة إلى وجود سماعة كبيرة على الجانب الخلفي، تكمل النظام الصوتي 2.1 بالهاتف.

وأوضحت الشركة الصينية أن هذه السماعة تعمل بشدة صوت أعلى بنسبة 600% مقارنة بأقرب المنافسين لها، وتصل شدة الصوت إلى 95 ديسيبل، مشيرة إلى أنه بفضل دعم تقنية «DTS:X Ultra»، فإن المستخدم ينعم بصوت يملأ الغرفة.

وتشتمل باقة التجهيزات التقنية للهاتف الذكي «نوبيا Music 2» الجديد على شاشة «IPS» قياس 6.7 بوصات، وبمعدل تحديث صورة (120 هرتز).

وتم تزويد الهاتف بمعالج «Unisoc T7200»، مع ذاكرة وصول عشوائي «RAM» سعة أربعة غيغابايت، وذاكرة داخلية سعة 128 غيغابايت.