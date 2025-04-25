غرفة تجارة دبي تطلق مجلس الأعمال البيروفي

أعلنت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، تأسيس مجلس الأعمال البيروفي، وذلك بهدف توسيع آفاق التعاون بين مجتمعات الأعمال في دبي والبيرو، وتعميق العلاقات التجارية والاستثمارية، وتحفيز الشراكات الثنائية في القطاعات كافة.

وأفادت الغرفة، في بيان، أمس، بأن الإعلان عن المجلس الجديد، جاء خلال الاجتماع الأول للجمعية العمومية السنوية الذي عقد في مقر غرف دبي.

ومع تأسيس مجلس الأعمال البيروفي، يرتفع عدد مجالس الأعمال، العاملة تحت مظلة غرفة تجارة دبي، إلى 61 مجلس أعمال تمثل جنسيات المستثمرين، وتسهم في تطوير التعاون الاقتصادي بين دبي ودول العالم.

وقالت نائب رئيس قطاع دعم مصالح مجتمع الأعمال في غرف دبي، مها القرقاوي: «يعكس تأسيس مجلس الأعمال البيروفي التزامنا المستمر بتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية المتبادلة مع دول العالم كافة ومن ضمنها البيرو، كما يأتي في إطار الدور الحيوي الذي تسهم به مجالس الأعمال العاملة تحت مظلة غرفة تجارة دبي في الارتقاء بمستوى التعاون الاستثماري، وتحفيز نمو حركة التجارة الخارجية غير النفطية لإمارة دبي».

وتم خلال الاجتماع تحديد أولويات وخطط المجلس خلال الفترة المقبلة، إلى جانب برنامج الفعاليات والأنشطة، إضافة إلى بحث سبل الارتقاء بآفاق التعاون الاقتصادي بين دبي والبيرو.

ويأتي تأسيس مجلس الأعمال البيروفي في ظل تنامي أهمية دبي مركزاً رائداً للشركات والمستثمرين البيروفيين، إذ تجاوزت قيمة التجارة غير النفطية بين دبي والبيرو 8.3 مليارات درهم خلال عام 2024، مسجلة نمواً قوياً بنسبة 91% على أساس سنوي، ما يعكس متانة العلاقات التجارية البينية، كما بلغ عدد الشركات البيروفية النشطة المسجلة في عضوية غرفة تجارة دبي بنهاية الربع الأول من العام الجاري 23 شركة.