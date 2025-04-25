828 مليون درهم أرباح «دبي التجاري» الربعية

حقق بنك دبي التجاري صافي أرباح بلغ 828 مليون درهم بعد الضريبة، خلال الربع الأول من العام الجاري، بزيادة قدرها 18.1% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024.

وذكر البنك، في بيان، أمس، أن هذا الأداء القوي جاء نتيجة النمو الملحوظ في القروض والحسابات الجارية وحسابات التوفير، إلى جانب الكفاءة التشغيلية بنسبة كُلفة إلى الدخل عند 27.01%، وجودة الأصول.

وأكّد البنك مواصلة التزامه بدعم طموحات عملائه مع المحافظة على مستويات قوية من رأس المال والسيولة والتمويل، مشيراً إلى أن شراكاته الجديدة والمستمرة تسهم في تعزيز دوره في دعم التنمية الاقتصادية المستدامة في دولة الإمارات.