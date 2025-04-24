7.8 مليارات درهم التجارة غير النفطية بين دبي وأنغولا في 2024

نسّقت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، 252 اجتماع عمل ثنائياً بين شركات دبي ونظيرتها في العاصمة الأنغولية لواندا، وذلك خلال المحطة الأولى للبعثة التجارية التي تقودها الغرفة إلى كل من أنغولا وموزمبيق، في إطار مبادرة «آفاق جديدة للتوسع الخارجي»، التي تهدف من خلالها الغرفة إلى تحفيز توسع الشركات العاملة في الإمارة نحو الأسواق العالمية الواعدة.

ووفقاً للغرفة، بلغت قيمة التجارة غير النفطية بين دبي وأنغولا 7.8 مليارات درهم خلال عام 2024، بنمو قدره 3.3% مقارنة مع عام 2023، ووصل عدد الشركات الأنغولية النشطة المسجلة في عضوية غرفة تجارة دبي إلى 72 شركة في نهاية مارس 2025.

وذكرت الغرفة، في بيان، أمس، أنه شارك في فعاليات البعثة إلى أنغولا ممثلون عن 20 شركة من القطاع الخاص في دبي، متخصصة في مجموعة متنوعة من القطاعات، تشمل كلاً من القطاع الزراعي والإنشاءات ومواد البناء، والأجهزة الإلكترونية والطاقة والبتروكيماويات، إضافة إلى الخدمات الهندسية والمنتجات الاستهلاكية والمواد الغذائية والمشروبات، فضلاً عن تقنية المعلومات والقطاع الصناعي وقطاع الخدمات البحرية والشحن البحري، والصناعات المعدنية والقطاع العقاري والتجزئة، إلى جانب الخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد.

وتضمنت فعاليات البعثة التجارية تنظيم غرفة تجارة دبي لمنتدى أعمال في لواندا، بعنوان «مزاولة الأعمال مع أنغولا»، بدعم من سفارة دولة الإمارات في لواندا، ووزارة الصناعة والتجارة في أنغولا، وغرفة التجارة والصناعة في أنغولا، إضافة إلى وكالة ترويج الاستثمار والصادرات في أنغولا، والقنصلية العامة لجمهورية أنغولا في دبي.

وشهد المنتدى كلمة لوزير الصناعة والتجارة في أنغولا، روي ميغوينز دي أوليفيرا، ألقاها نيابة عنه مدير الاندماج والتنمية الاقتصادية في وزارة الصناعة والتجارة الأنغولية، أنطونيو ميكوتين دومينغوز.

كما شهد المنتدى كلمات لسفير دولة الإمارات في أنغولا، سالم علي الشامسي، ورئيس غرفة تجارة وصناعة أنغولا، المهندس فينسنت سواريز.

واستقطب المنتدى 416 مشاركاً من الشخصيات الرسمية وقادة الأعمال والشركات الأنغولية المهتمة باستكشاف فرص الشراكات مع أعضاء وفد الغرفة، وقال مدير عام غرف دبي، محمد علي راشد لوتاه: «نلتزم بتطوير جسور التعاون التجاري والاستثماري بين دبي ودول العالم، بما يدعم الأهداف والمصالح التنموية المشتركة، حيث تسهم فعاليات هذه البعثة التجارية في إتاحة المزيد من فرص الأعمال الواعدة للشركات العاملة في دبي للتوسع في الأسواق الحيوية التي تشمل أنغولا، ما يعزز من تنافسية مجتمع الأعمال في الإمارة، ونمو التجارة الخارجية غير النفطية لدبي».

وخلال مشاركته في منتدى الأعمال، قدّم نائب رئيس العلاقات الدولية في غرف دبي، سالم الشامسي، عرضاً تعريفياً موسعاً حول المشهد الاقتصادي في دبي، واستعرض المزايا التنافسية التي تقدمها الإمارة للشركات والمستثمرين.

وتم في إطار المنتدى، تنظيم جلسة حوارية بمشاركة عضو مجلس إدارة وكالة ترويج الاستثمار والصادرات في أنغولا، جيرومينو نوندا بانغولولا، الذي استعرض المقومات الاقتصادية والاستثمارية في أنغولا، والاستراتيجيات المناسبة أمام شركات دبي لمزاولة الأعمال والتوسع في السوق الأنغولية، والاستفادة من فرص النمو التي تقدمها في مختلف القطاعات.

قطاعات واعدة

حددت غرفة تجارة دبي مجموعة من القطاعات الواعدة للتصدير من دبي إلى أنغولا، في مقدمتها أجهزة الهواتف المتحركة والمنسوجات وصفائح الألمنيوم والمستحضرات الدوائية والأرز، إضافة إلى العطور.

أما بالنسبة لأهم القطاعات التي توفر فرصاً استثمارية في أنغولا بالنسبة لشركات دبي، فتتمثّل في التقنيات البحرية لقطاع النفط والغاز وإدارة المطارات، فضلاً عن الخدمات البحرية، بما يشمل مزارع الأسماك والموانئ، إلى جانب الخدمات والتجهيزات الطبية، ومشاريع البنية التحتية، بما يشمل النقل الجوي والسكك الحديدية.

. 72 شركة أنغولية نشطة مسجلة في عضوية غرفة تجارة دبي بنهاية مارس 2025.