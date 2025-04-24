«الطيران المدني» تعتمد تصميم أول مهبط طائرات عمودية هجينة في العالم

أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني الموافقة على التصميم لأول مهبط طائرات عمودية هجينة بالدولة، في محطة أبوظبي للسفن السياحية بميناء زايد، وذلك كجزء من مشروع «تاكسي الطائرات الجوية» في أبوظبي.

وأفادت الهيئة، في بيان، أمس، بأنه تم تطوير المهبط الجديد بالتعاون مع مجموعة موانئ أبوظبي، وشركة «فالكون لخدمات الطيران»، وشركة «آرتشر للطيران»، ما يمثل خطوة تحوّلية نحو النقل الجوي المتكامل والمستدام عبر الإمارة.

وأشارت إلى أن هذا المهبط العمودي الهجيني يعد الأول في دولة الإمارات، المصمم لاستيعاب كل من الطائرات المروحية التقليدية، والطائرات ذات الإقلاع والهبوط العمودي الكهربائية «eVTOL»، مثل طائرة «آرتشر ميدنايت»، ما يوفر نموذجاً متعدد الاستخدامات ومناسباً للمستقبل في مجال التنقل الحضري.

وذكرت الهيئة أنه تم التخطيط للمهبط كجزء من شبكة البنية التحتية الأوسع لشركة «آرتشر» في دولة الإمارات، مع بدء العمليات التجارية لـ«تاكسي الطائرات» مع «طيران أبوظبي».

ووفقاً للهيئة، تم اختيار الموقع الأول للمهبط بسبب موقعه في محطة أبوظبي للسفن السياحية في ميناء زايد، التي تعد مركزاً رائداً لصناعة الرحلات البحرية الإقليمية، حيث تستقبل أكثر من 650 ألف زائر سنوياً، كما أنها بوابة لأشهر وجهات الثقافة والترفيه في العاصمة، ما يوفر الوصول السهل إلى متحف «اللوفر أبوظبي» وحي الثقافة في السعديات.

وتدير «فالكون لخدمات الطيران» جولات هليكوبتر سياحية من هذا الموقع، ما يتيح للزوار فرصة فريدة لاستكشاف المدينة من السماء وزيارة معالم أبوظبي الشهيرة.

وأصبحت الهيئة العامة للطيران المدني أول سلطة للطيران المدني في العالم تطور معايير تنظيمية للبنية التحتية الهجينة، وهو إطار رائد مصمم لدعم التشغيل الآمن والمتكامل والفعال لكل من الطائرات المروحية و«eVTOL» من منصة واحدة.