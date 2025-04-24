«PayPal» تفتتح مركزاً إقليمياً في دبي لخدمة 80 دولة

أعلنت شركة «باي بال» (PayPal)، منصّة التجارة الرقمية العالمية، أمس، افتتاح مركز إقليمي جديد في دبي، يُعدّ الأول لها في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، مشيرة إلى أن المركز الجديد يخدم 80 دولة.

وأفادت الشركة، في بيان، بأن المركز الإقليمي الواقع في مدينة دبي للإنترنت، يمثّل تأكيداً لالتزام «باي بال» تجاه عملائها وشركائها في المنطقة، لتمكين ملايين الأفراد والشركات من الوصول إلى الاقتصاد الرقمي العالمي.

وستسهم توسعة حضور «باي بال» في توفير حلول التجارة العالمية في المنطقة، بما في ذلك المدفوعات السلسة، ومستويات الأمان المتقدمة، والوصول الأوسع إلى شبكات الدفع الدولية، لمساعدة الشركات الكبيرة والصغيرة على توسيع نطاق مبيعاتها خارج الحدود.

وقالت رئيسة الأسواق العالمية في «باي بال»، سوزان كيرير: «نفخر بخدمة أكثر من 430 مليون عميل حول العالم، ونتطلع للوصول إلى المزيد من العملاء انطلاقاً من مركزنا الإقليمي الجديد لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، لتحقيق هدفنا المتمثّل في تمكين شركات المنطقة من التواصل مع مستهلكينا حول العالم، وتزويد المستهلكين هنا بإمكانات التسوّق الدولي بكل ثقة».

وأضافت: «تحرص (باي بال) على تسريع تطوير الجيل الجديد من تجارب التسوّق، بالتوازي مع التحوّلات الجذرية التي يُحدثها الذكاء الاصطناعي في طرق التسوّق والدفع، بما يشمل المحافظ الذكية والتجارة المعززة بوكلاء الذكاء الاصطناعي».

بدوره، قال نائب الرئيس الأول المدير الإقليمي المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا لدى «باي بال»، أوتو ويليامز: «يمكننا توسيع الوصول الجماعي إلى الاقتصاد الرقمي العالمي، من خلال شراكاتنا الاستراتيجية مع البنوك، وشركات التكنولوجيا المالية، ومزوّدي خدمات الاتصالات، والجهات الفاعلة في مجال التجارة».

وأضاف: «من خلال مركزنا الإقليمي الجديد في دبي، ننطلق لتحقيق المزيد، لاسيما في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتزويدها بالأدوات اللازمة، لجذب الزبائن وتحقيق المبيعات والاحتفاظ بها على المستوى العالمي».