«دراجون أويل» توقع شراكة مع «البترول» المصرية

وقّعت «دراجون أويل مصر القابضة» مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة المصرية للبترول، لدمج اتفاقات الامتياز القائمة في خليج السويس ضمن إطار عمل موحد، وأفاد بيان، صدر أمس، بأنه تم توقيع المذكرة بحضور رئيس مجلس إدارة شركة «دراجون أويل»، سعيد محمد الطاير، ووزير البترول والثروة المعدنية في مصر، المهندس كريم بدوي.

وتهدف هذه الخطوة إلى جذب استثمارات جديدة ضخمة، وتجديد البنية التحتية الحيوية، ورفع مستويات الإنتاج عبر تطبيق أحدث التقنيات وأفضل الممارسات، مع الاستفادة من خبرات شركة بترول خليج السويس (جابكو) التي تمتد لأكثر من خمسة عقود، وتتضمن الاتفاقية، التي تم توقيعها خلال فعاليات مؤتمر ومعرض التكنولوجيا للنفط والغاز «جوتيك 2025»، ضخ استثمارات كبيرة لحماية البنية التحتية الحيوية وإطالة عمرها، ما يضمن استدامة الأصول الاستراتيجية على المدى الطويل، إضافة إلى برنامج عمل شامل يهدف إلى رفع مستويات الإنتاج، وتعزيز الكفاءة التشغيلية عبر استخدام أحدث التقنيات وأفضل الممارسات.

وقّع مذكرة التفاهم رئيس الهيئة العامة المصرية للبترول، المهندس صلاح عبدالكريم، والرئيس التنفيذي لشركة «دراجون أويل»، علي الجروان.

وقال الطاير: «يمثل إبرام الشراكة الاستراتيجية مع الهيئة العامة المصرية للبترول، بداية مرحلة مهمة لـ(دراجون أويل)، حيث ستسهم في تشكيل مستقبل الطاقة من خلال زيادة الاستثمار وعمليات الاستحواذ، والحصول على مناطق امتياز جديدة، واستكشاف المزيد من الحقول».