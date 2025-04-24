«عزيزي» تعلن رسمياً عن مجمع سكني في دبي بـ 75 مليار درهم

كشفت شركة عزيزي للتطوير العقاري، أمس، عن مشروعها الجديد «عزيزي ميلان»، المجمع السكني المتكامل المستوحى من مدينة ميلانو الإيطالية، ويجمع بين التصميم الراقي والاستدامة، والثقافة التي تميز الموضة الإيطالية، ليجلب سحر مدينة ميلانو إلى قلب دبي.

وكان رئيس مجلس إدارة ومؤسِّس شركة «عزيزي للتطوير العقاري»، مرويس عزيزي، كشف في تصريح خاص لـ«الإمارات اليوم»، في فبراير الماضي، عزم الشركة الإعلان في أبريل 2025 عن تفاصيل ومخططات أحدث مشروعاتها العقارية الضخمة في دبي، الذي سيشتمل على 250 برجاً سكنياً.

وبحسب الشركة، يمتد مشروع «عزيزي ميلان» على مساحة إجمالية تبلغ 40 مليون قدم مربعة، بقيمة تجاوز 75 مليار درهم، ما يجعله واحداً من أكبر المجمعات السكنية متعددة الاستخدامات في دولة الإمارات، فيما يُتوقع أن يستوعب المشروع نحو 144 ألف نسمة، ويضم 800 غرفة فندقية، و81 ألفاً و200 وحدة سكنية.

وقال مؤسس ورئيس مجلس إدارة «عزيزي للتطوير العقاري»، مرويس عزيزي: «يجسد مشروع (عزيزي ميلان) جوهر الحياة الإيطالية هنا في دبي، ويستلهم تصمميه من أناقة مدينة ميلانو الشهيرة».

وأضاف: «ركزنا على التفاصيل الدقيقة في كل جانب، من المساحات العامة إلى المنازل الفاخرة المستدامة. وكما هو الحال في مشروعاتنا الرائدة الأخرى، فإننا ملتزمون بتطوير بنية تحتية عالمية المستوى تعزز نمط الحياة الفريد لسكان وزوار هذا المشروع المميز الذي سيصبح الوجهة الأبرز للأناقة والموضة المستدامة في المنطقة».

وتابع عزيزي: «أسهمت الرؤية والقيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تطوير الإمارة وتحويلها إلى مدينة نابضة بالحياة، ونحن فخورون بإسهاماتنا في تلبية الطلب المتزايد على العقارات في الإمارة، من خلال هذا المشروع الذي يعد أكبر مجتمعاتنا حتى الآن».

وتوقعت الشركة أن يصبح المشروع مركز الموضة في المنطقة، من خلال شبكة مخصصة من شوارع الموضة التي يحمل كل منها طابعاً خاصاً، مثل شارع للعطور، وآخر لمستحضرات التجميل، إضافة إلى شوارع للأزياء والحقائب. ومع وجود عدد كبير من ماركات الأزياء الراقية، والمتاجر الصغيرة، والمقاهي والمطاعم الفاخرة، سيشكل «عزيزي ميلان» وجهة مثالية للراغبين في الاستمتاع بحيوية المدينة بعد ساعات العمل، ولمن يرغبون في حضور عروض الأزياء العالمية والفعاليات التي ستقام هناك.

وأكدت «عزيزي للتطوير العقاري»، أن الاستدامة عنصر أساسي في تطوير هذا المجتمع العصري الخالي من الانبعاثات الكربونية، حيث تم اعتمادها كمرجعية في كل مراحل التصميم والبناء.

وإضافة إلى تطبيق مجموعة واسعة من ممارسات البناء المستدام، سيضم كل مبنى حديقة خضراء على سطحه، في حين ستُزرع الأسطح بأكملها - إلى جانب المنصات ومساحات كبيرة متخصصة تحيط بالمنازل - بالأشجار والزهور. كما ستُحيط المسابح اللامتناهية بمساحات خضراء.

وسيضم «عزيزي ميلان» مشروعات سكنية متنوعة، إضافة إلى مركز تجاري ضخم، وفندق فاخر، ومناطق تجارية ومكاتب. كما يشمل المشروع مرافق أساسية تشمل مدارس، وحضانات أطفال، ومساجد، ومرافق صحية وحدائق.

وستشكل أطول أبراج المشروع، الأفق الشمالي، بارتفاع يصل إلى 70 طابقاً، بينما ستشكل المباني المنخفضة والمتوسطة الارتفاع - التي تراوح بين 25 و35 طابقاً - الجزء المركزي من المشروع.

وأكدت الشركة أن مبيعات مشروع «عزيزي ميلان» ستنطلق، في التاسعة من صباح اليوم، في قاعة فندق كونراد بشارع الشيخ زايد.