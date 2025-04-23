إعفاء مطاعم ومقاهي الواجهة المائية في دبي مول وسوق البحار من الايجار لـ 4 أشهر

أعلنت شركة إعمار مولز التابعة لـ "إعمار العقارية"، عن إطلاقها مبادرة دعم إيجاري تستهدف منافذ الأطعمة والمشروبات التي تشغل مساحات مطلة على نافورة دبي والبحيرة المحيطة بها في كل من دبي مول وسوق البحار، وذلك في أعقاب إغلاق النافورة.

وأشارت الشركة في بيان لها، إلى أنها قررت إعفاء المستأجرين من إيجار المساحات المتأثرة من إغلاق النافورة على مدار 4 أشهر، بدءاً من يونيو حتى نهاية سبتمبر 2025.

ونوهت إلى أن قرار الإعفاء يهدف لتخفيف الأثر المحتمل على حركة الزوار والتجارب التي تقدمها المطاعم والمقاهي ذات الجلسات الخارجية، مضيفة أنها تستعد لتنفيذ مجموعة من التدابير الأخرى لدعم إقبال الزوار خلال فترة الإغلاق.

وكانت شركة إعمار العقارية قد أعلنت عزمها إجراء إغلاق مؤقت لنافورة دبي، وذلك لإجراء أعمال تحديث شاملة وصيانة دورية، تبدأ في مايو المقبل وتمتد على مدار خمسة أشهر.