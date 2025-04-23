12.3 مليار درهم قيمة العلامة التجارية لـ «أبوظبي التجاري»

سجّل بنك أبوظبي التجاري ارتفاعاً ملحوظاً في قيمة علامته التجارية، التي بلغت 12.3 مليار درهم، محققاً زيادة بنسبة 17% مقارنةً بالعام الماضي، وذلك وفقاً لأحدث التقارير الصادرة عن «براند فاينانس» لأفضل 500 علامة تجارية مصرفية على مستوى العالم، ونتيجة لهذا النمو تقدم البنك سبع درجات ضمن هذا التصنيف، ليحتل المرتبة 102.

وأفاد بيان، أمس، بأن مؤشر قوة العلامة التجارية للبنك يُعدّ من العوامل الأساسية التي أسهمت في النمو، وهو مؤشر يُقيّم مستوى الاستثمار في العلامة التجارية ودرجة رضا الأطراف المعنية ومستوى أداء الأعمال، وبحسب البيان فقد ارتفع هذا المؤشر ليصل إلى 81.5% بدرجة «AAA-»، ليحصد البنك التصنيف الأعلى من حيث قوة العلامة التجارية بدولة الإمارات.

وتفوق بنك أبوظبي التجاري على معدل نمو قيمة العلامات التجارية المصرفية بدولة الإمارات، والذي بلغ 16%، كما تجاوز معدل النمو العالمي البالغ 14%، معززاً بذلك مكانته ضمن أبرز العلامات التجارية المصرفية في المنطقة.

وسلّط تقرير «براند فاينانس» الضوء على دور الرؤساء التنفيذيين وإسهاماتهم في حماية وتعزيز قيمة العلامات التجارية، إذ جاء الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي التجاري، علاء عريقات، في المركز الأول على مستوى القطاع المصرفي في دولة الإمارات للعام الثالث على التوالي، بينما شغل المرتبة الـ12 عالمياً في القطاع المصرفي ضمن مؤشر «حماية العلامة التجارية».

وقال مدير تنفيذي في «براند فاينانس»، سافيو دي سوزا: «يعكس هذا الارتفاع الملحوظ في قيمة العلامة التجارية، وحصول البنك على التصنيف الأعلى في قوة العلامة التجارية في دولة الإمارات، نجاحه في تبنّي وتنفيذ استراتيجية راسخة، ترتكز على الابتكار والتميّز في تجربة العملاء، ما عزّز من مكانته في بيئة مصرفية تتسم بدرجة عالية من التنافسية».