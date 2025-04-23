7.8 مليارات درهم أرباح «الإمارات دبي الوطني» قبل الضريبة في 3 أشهر

حقق بنك الإمارات دبي الوطني ارتفاعاً في الأرباح قبل الضريبة بنسبة 56% لتصل إلى 7.8 مليارات درهم، خلال الربع الأول من العام الجاري، على خلفية زخم الإقراض القوي، والتحسّن في مزيج الودائع وإطلاق منتجات جديدة، ما شكل عاملاً رئيساً في زيادة الدخل بنسبة 11% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق.

وأفاد البنك، في بيان، أمس، أعلن خلاله عن النتائج المالية للربع الأول من 2024، بأن أصول البنك تخطت حاجز التريليون درهم، فيما نمت الودائع بنسبة 5%، مدفوعة بزيادة بمبلغ قياسي بلغ 27 مليار درهم في أرصدة حسابات التوفير والحسابات الجارية منخفضة الكُلفة.

وشهدت القروض كذلك نمواً بواقع 18 مليار درهم في الربع الأول من عام 2025، حيث جاءت أكثر من نصف هذه الزيادة من الشبكة الدولية المتنامية للبنك.

وارتفع إجمالي الدخل ليصل إلى 11.9 مليار درهم، بفضل النمو القوي للقروض، وتحسّن مزيج التمويل منخفض الكُلفة.

وأسهم الزخم الاستثنائي للقروض الجديدة، التي بلغت قيمتها 46 مليار درهم، في ارتفاع إجمالي حجم قروض الأفراد بنسبة 7%، ونمو قروض الشركات بنسبة 6% في الربع الأول 2025.

بدورها، شهدت الحسابات الجارية وحسابات التوفير للشركات نمواً مدعوماً بإمكانات الضمان الرقمي المتفوقة، وواجهات برمجة التطبيقات، والحسابات الافتراضية، حيث تم فتح 93% من الحسابات الجارية الجديدة عبر تطبيق الهاتف المحمول.

وشهدت شبكة فروع البنك في السعودية توسعاً ملحوظاً، ما أسهم في تحقيق نمو في القروض بنسبة 15% خلال الربع الأول من عام 2025، وارتفعت الأصول المُدارة عبر مجموعة البنك لتصل إلى 50 مليار دولار، ما يعكس النجاح المستمر لاستراتيجية إدارة الثروات لدى البنك.

وقال نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، هشام عبدالله القاسم: «حقق بنك الإمارات دبي الوطني نمواً لافتاً في الأرباح قبل الضريبة بلغت نسبته 56%، لتصل إلى 7.8 مليارات درهم في الربع الأول من عام 2025، حيث يُعزى هذا النمو إلى التوسع الإقليمي القوي، وزيادة تبني التكنولوجيا الرقمية، إضافة إلى الأداء غير المسبوق لقاعدة التمويل وعمليات التحصيل المتواصلة للقروض».

وأضاف أن «الميزانية العمومية تخطت حاجز التريليون درهم، مدعومة بنمو استثنائي في القروض والودائع بفضل الاقتصاد الإقليمي المزدهر»، مشيراً إلى أن «جميع وحدات الأعمال أحرزت أداءً قوياً تمثّل في تحقيق إيرادات أعلى مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي».

وأوضح أن «المجموعة تستحوذ على حصة سوقية بنسبة 35% من حجم الإنفاق باستخدام بطاقات الائتمان في الدولة، حيث تمت معالجة معاملات دفع بأكثر من 50 مليار درهم من الإنفاق ببطاقات الائتمان والخصم خلال الربع الأول من عام 2025».

ولفت إلى أن «المجموعة حققت نمواً استثنائياً في القروض بلغت نسبته 3.5% في الربع الأول من عام 2025، حيث ارتفع حجم الإقراض بمقدار 18 مليار درهم، ويُعزى أكثر من نصف هذا الارتفاع إلى الشبكة الدولية المتنامية».

بدوره، قال الرئيس التنفيذي للمجموعة، شاين نيلسون، إن «بنك الإمارات دبي الوطني حقق ارتفاعاً بنسبة 11% في الدخل خلال الربع الأول من عام 2024 مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، ويعود السبب الرئيس لهذا النمو إلى الزيادة المتميّزة في القروض، إلى جانب قدرتنا على جذب والاحتفاظ بالودائع منخفضة الكُلفة».

وأضاف أن «قدرة المجموعة على تحقيق زيادة كبيرة في الدخل تأتي كنتيجة مباشرة للاستثمار الاستراتيجي في قوة حضورها الإقليمي، وتطوير الخدمات الرقمية والذكاء الاصطناعي التوليدي، ما يساعد في تخفيف تأثير انخفاض أسعار الفائدة».