مبيعات عقارات دبي تسجل 185.14 مليار درهم منذ بداية 2025

حققت عقارات دبي منذ بداية العام الجاري 2025 وحتى نهاية تعاملات أمس، مبيعات بقيمة 185.14 مليار درهم عبر 58 ألفاً و39 معاملة.

وأكد عقاريان لـ«الإمارات اليوم» أن مبيعات عقارات دبي استطاعت تسجيل معدلات نمو قياسية متنامية بشكل شهري منذ بداية العام 2025، لافتين إلى التنوع الكبير في المشروعات العقارية الجديدة والمطروحة في أسواق الإمارة.

وقالا إن عقارات دبي استطاعت تجاوز أي تداعيات أو تحديات تتعلق باضطرابات الاقتصادات والأسواق العالمية، إذ ينظر المستثمرون للمشروعات العقارية في دبي، كأحد الأصول الآمنة في الاستثمار.

وأظهرت بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أن العام الجاري شهد منذ بدايته وحتى نهاية تعاملات أمس، تسجيل معاملات بيع لـ 44 ألفاً و134 وحدة سكنية، و5152 مبنى، إضافة إلى 8753 قطعة أرض.

وكشف رصد أجرته «الإمارات اليوم» استند إلى بيانات الدائرة أن إجمالي قيمة الرهن العقاري منذ بداية العام الجاري بلغ 51.04 مليار درهم من خلال 11 ألفاً و845 معاملة، شملت 9021 وحدة سكنية و1549 مبنى و3263 قطعة أرض.

بدوره، سجل إجمالي قيمة تصرفات الهبات العقارية 12.03 مليار درهم من خلال 2574 معاملة شملت 1939 وحدة سكنية و191 مبنى و444 قطعة أرض.

وعلى صعيد المعاملات اليومية، فقد بلغ إجمالي مبيعات عقارات دبي أمس 3.72 مليارات درهم من خلال 950 معاملة، في ما سجلت الرهون العقارية 500.94 مليون درهم، عبر 168 مليون معاملة، والهبات 263.17 مليون درهم من خلال 39 معاملة.

وأكد الرئيس التنفيذي لـ«شركة هاربور العقارية»، الدكتور مهند الوادية، أن «مبيعات العقارات في دبي استطاعت تسجيل معدلات نمو قياسية متنامية بشكل شهري منذ بداية العام الجاري 2025».

وأضاف لـ«الإمارات اليوم»: «دعم المؤشرات السوقية الحالية استمرار مبيعات العقارات في دبي بتسجيل مزيد من النمو وبوتيرة أكبر حتى نهاية العام الجاري، بدعم من التنوع الكبير في المشروعات العقارية الجديدة والمطروحة في أسواق الإمارة خلال الفترة الأخيرة».

من جهته، قال الوسيط العقاري حسين الشيخ، إن «عقارات دبي استطاعت تجاوز أي تداعيات أو تحديات تتعلق باضطرابات الاقتصادات والأسواق العالمية، ونجحت في استقطاب مستثمرين من مختلف جنسيات العالم»، لافتاً إلى أن المستثمرين ينظرون للمشروعات العقارية في دبي، كأحد الأصول الآمنة في الاستثمار، خصوصاً في ظل تسجيل نسب عائدات مرتفعة مقارنة بأساواق العديد من دول العالم.

وأكد أن «الاستمرار في طرح العديد من المشروعات العقارية الجديدة في أسواق دبي يثري من المعروض المطروح أمام المستثمرين، ويواكب احتياجات المستثمرين المختلفة سواء من داخل دبي أو خارجها».