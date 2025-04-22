«إكسبيديترز» تفتتح منشأة جديدة في «دبي الجنوب»

أعلنت «دبي الجنوب»، أكبر مشروع تطوير حضري رئيس يركز على الطيران والخدمات اللوجستية والعقارات، افتتاح المنشأة الجديدة لشركة «إكسبيديترز» في المنطقة اللوجستية بـ«دبي الجنوب».

وأفاد بيان، صدر أمس، بأنه حضر حفل الافتتاح المدير التنفيذي للمنطقة اللوجستية في «دبي الجنوب»، محسن أحمد، ومدير المنطقة في دبي، وائل حنّا، ونائب الرئيس الأول لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وشبه القارة الهندية، كي مورالي، ونائب الرئيس الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ماثيو جوزيف.

وتمتد المنشأة الجديدة على مساحة نحو 23 ألفاً و200 متر مربع، حيث صُممت لتقديم خدمات التخزين، وتنفيذ الطلبات الشاملة وعمليات محطة شحن الحاويات.

وستشمل قدرات التخزين والتنفيذ في المنشأة إدارة المخزون، والتجهيز، والتصنيف، وإدارة الطلبات، وعمليات التفتيش على الامتثال، وبرامج الإرجاع، وإدارة النقل، وخدمات الالتقاط والتعبئة، فضلاً عن التفتيش ومراقبة الجودة.

وقال محسن أحمد إن منشأة «إكسبيديترز» الجديدة ستقدم حلولاً لوجستية مبتكرة لتلبية الطلب المتزايد في المنطقة على الخدمات اللوجستية، لافتاً إلى التزام «دبي الجنوب» بدعم رؤية الحكومة التي تهدف إلى ترسيخ مكانة دبي واحدةً من أبرز المراكز اللوجستية الرائدة في العالم.

من جانبه، قال حنّا إن شركة «إكسبيديترز» افتتحت أول فرع لها في دبي قبل أكثر من 25 عاماً، واليوم، تفتتح هذه المنشأة الجديدة المتطورة، التي تُجسّد الالتزام الراسخ بتلبية احتياجات العملاء المتزايدة مع تعزيز الكفاءة التشغيلية.