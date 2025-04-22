«تنظيم الاتصالات»: 90% من مشروعات «هاكاثون الإمارات» تعتمد الذكاء الاصطناعي

كشفت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية «تدرا»، أن حصص مشروعات الذكاء الاصطناعي في «هاكاثون الإمارات» شهدت نمواً لافتاً خلال العام الجاري، إذ بلغت 90% من إجمالي المشروعات المقدمة، مقارنة بالعام الماضي.

وأضافت في تصريحات لـ«الإمارات اليوم»، على هامش فعاليات «منتدى تمكين المجتمعات الرقمية»، الذي نظمته الهيئة في دبي، أمس، تحت شعار «تسخير الذكاء الاصطناعي والابتكار من أجل مستقبل رقمي شامل»، أن الدورة الأخيرة من «هاكاثون الإمارات» شهدت مشاركة 2000 متسابق و298 فريقاً.

من جانبهم، قال طلبة إماراتيون التقتهم «الإمارات اليوم»، إنهم ابتكروا، ضمن فرق مشاركة، مشروعات ذكية فازت بـ«الهاكاثون»، من أبرزها مشروع لـ«درونز» يكافح الحرائق بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي، ومشروع «كرسي العون الذكي»، الذي يدعم أصحاب الهمم وفاقدي البصر في استعمال كرسي ذاتي القيادة، يقيس الحالة الصحية، ويتفادى عقبات الطريق.

وتفصيلاً، قال المدير العام لهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية (تدرا)، المهندس ماجد سلطان المسمار: «يمثل (منتدى تمكين المجتمعات الرقمية) محطة استراتيجية مهمة في رحلتنا نحو مستقبل مستدام تقوده المعرفة ويُغذّيه الابتكار، ونحن اليوم، ومن خلال هذا التجمع، نُجسّد رؤية قيادتنا الرشيدة التي تؤمن بأن الاستثمار في التكنولوجيا المتقدمة، وتمكين الإنسان هو السبيل لتحقيق التفوق الوطني والريادة العالمية، عبر حلول ذكية ترسّخ مبادئ الشمول الرقمي، وتُحدث نقلة نوعية في منظومة الخدمات الحكومية».

وأضاف في كلمته: «لم يعد التحول الرقمي خياراً بل ضرورة، وهو جوهر تطلعاتنا نحو بناء اقتصاد رقمي متنوع، ومجتمعات مترابطة وآمنة، تُدار بذكاء، وتخدم الإنسان أولاً وأخيراً. وفي ظل التسارع الكبير في تقنيات الذكاء الاصطناعي، تأتي أهمية مثل هذا المنتدى ليكون منصة حيوية لتبادل الخبرات، وتشكيل الرؤى المستقبلية، وتعزيز التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص، بما يضمن تحقيق مستهدفاتنا الوطنية بحلول 2031».

من جانبها، قالت مديرة مشروع «هاكاثون الإمارات» في هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، أمل إسماعيل جمعة، لـ«الإمارات اليوم»، على هامش لقاء صحافي، إن «المشروعات المشاركة في الدورة الأخيرة من (هاكاثون الإمارات) شهدت ارتفاعاً لافتاً في الاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، إذ استحوذت على 90% من المشروعات المقدمة، بارتفاع ملحوظ مقارنة بدورات سابقة».

وأضافت: «تعمل الهيئة على تحفيز استخدام الذكاء الاصطناعي عبر المحاور والمجالات المقدمة بمسابقة الهاكاثون»، لافتة إلى أن الدورة الأخيرة من «هاكاثون الإمارات» شهدت مشاركة أكثر من 2000 متسابق، و298 فريقاً، حيث تم اختيار 100 فريق منها للتأهل، واختيار 26 فريقاً فائزاً في المراحل النهائية.

بدوره، قال الطالب الإماراتي أحمد عبدالرحمن سلطان الجابر، إنه ابتكر مع فريقه مشروع «فاير فايتر درون»، الذي يستخدم الـ«درونز» لمكافحة الحرائق، بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي، وذلك عبر تحديد موقع الحرائق بشكل سريع بمجرد الإبلاغ عنها، وتحديد حجمها، ثم اختيار كرات بمواد إطفاء ملائمة لحجم الحريق، لإخمادها بشكل سريع عبر تقنيات رقمية دون تدخل بشري في الإطفاء، ما يجنب الكوادر البشرية التعرض لمخاطر مهام إطفاء الحرائق.

أما الطالب الإماراتي، سليمان خميس الخديم، فذكر لـ«الإمارات اليوم» أنه ابتكر مع فريقه الفائز بإحدى جوائز «هاكاثون الإمارات»، مشروع «كرسي العون الذكي» لأصحاب الهمم وفاقدي البصر، لاستخدامه للوصول للمناطق المختلفة عبر تقنيات ذاتية القيادة وبشكل آمن، مع تقنيات لقياس الحالة الصحية بشكل مستمر، والعمل بالأوامر الصوتية، مع القدرة على الاستخدام اليدوي في حال تعطل أنظمة الكراسي لأي ظرف طارئ.

وشهد المنتدى تكريم الفائزين في مسارات «هاكاثون الإمارات» المختلفة، حيث فاز في «مسار الجيل الناشئ»: فريق «RH» بالمركز الأول، وفريق «fire fighter drone»، في المركز الثاني، وفريق «SDW» في المركز الثالث.

وفي «مسار الجيل الرائد»، حصل فريق «Nadha.AI» على المركز الأول، وفريق «Lexy» على المركز الثاني، وفريق «Tyredo» على المركز الثالث.

وفي «مسار رواد الأعمال»، حصل فريق «Munther» على المركز الأول، وفريق «ZenTimetable» على المركز الثاني، فيما جاء فريق «Eco-Smart AI» في المركز الثالث.

أما «مسار المبدعين الحكوميين» فشهد فوز مشروع «العدل أساس الملك» بالمركز الأول، ومشروع فريق الذكاء الخاص بالعناوين في المركز الثاني، ثم فريق «تسع نجوم» بالمركز الثالث.

ماجد المسمار:

• التحول الرقمي لم يعد خياراً بل ضرورة، وهو جوهر تطلعاتنا نحو بناء اقتصاد رقمي، ومجتمعات مترابطة وآمنة تُدار بذكاء.