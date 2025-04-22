«مطارات دبي» تحصد جائزة التميّز التشغيلي

حصدت مؤسسة مطارات دبي جائزة التميّز التشغيلي من «إيربورت لابس»، تقديراً لجهودها المبذولة في مجال الابتكار خلال السنوات الـ10 الأخيرة، التي أثمرت تحقيق نقلة نوعية في العمليات التشغيلية في مطار دبي الدولي، المطار الدولي الأكثر إشغالاً على مستوى العالم، ومطار «دبي ورلد سنترال - آل مكتوم» الدولي الذي يجسد رؤية دبي لمستقبل قطاع الطيران.

جاء ذلك على هامش فعاليات معرض ومؤتمر «Passenger Terminal Expo 2025»، حيث تحتفي هذه الجائزة بالمكانة الريادية لـ«مطارات دبي» على صعيد الأداء التشغيلي والابتكار الرقمي، وذكرت «مطارات دبي»، في بيان، أمس، أنها نجحت في إعادة تعريف مفهوم الكفاءة والمرونة والخدمات المتمحورة حول المسافرين في قطاع الطيران الحديث، من خلال تبني وتوسيع نطاق أنظمة سحابية تعمل في الوقت الفعلي، وجرى تطويرها بهدف تلبية المتطلبات التشغيلية لـ«مطارات دبي».