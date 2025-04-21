«أبوظبي الدولي للتحكيم» يفوز بجائزة «غلوبال آربتريشن ريفيو»

حاز مركز أبوظبي الدولي للتحكيم جائزة التحكيم الإقليمي عن فئة «مؤسسة التحكيم المتميزة»، وذلك ضمن جوائز «غلوبال آربتريشن ريفيو» (GAR) لعام 2025، تقديراً لتميّز المركز وابتكاره في مجال التحكيم الدولي.

وأفاد بيان، أمس، بأن هذه الجائزة التي تُقدِّمها «غلوبال أربيتريشن ريفيو»، تمنح للمؤسسات خارج مراكز التحكيم التقليدية، مثل باريس ولندن ونيويورك، التي قدّمت إسهامات قيّمة في تطوير التحكيم الإقليمي.

وقال رئيس مجلس إدارة مركز أبوظبي الدولي للتحكيم، النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، الدكتور علي سعيد بن حرمل الظاهري: «يمثّل هذا التكريم الدولي إنجازاً نوعياً يعزز مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً متقدماً لحل النزاعات، ويعكس الرؤية الواضحة والالتزام المتواصل والتأثير المتنامي للإمارة في المشهد القانوني والتجاري العالمي».

من جانبها، أعربت رئيس محكمة التحكيم في مركز أبوظبي الدولي للتحكيم والرئيس المشارك العالمي لمجموعة ممارسة التحكيم الدولي التابعة لشركة «أرنولد آند بورتر»، ماريا شديد، عن تقديرها لـ«غلوبال آربتريشن ريفيو»، وقالت: «نسعد بهذا التكريم المتميّز في العام الأول لمركز أبوظبي الدولي للتحكيم، الذي عمل على بناء فريق قوي يعمل جنباً إلى جنب مع مجموعة متنوعة من الخبراء الدوليين».