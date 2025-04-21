«محمد بن راشد لتنمية المشاريع» تدعم تأسيس 3461 شركة إماراتية خلال 2024

حقّقت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، إنجازات متميزة في قطاع ريادة الأعمال بالإمارة خلال عام 2024، حيث أسهمت في تمكين المزيد من الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتحفيز روّاد الأعمال الإماراتيين على تأسيس مشاريع جديدة وتوسيع القائم منها، بما يتماشى مع مستهدفات «أجندة دبي الاقتصادية D33».

وأكّدت المؤسسة أنها تواصل جهودها الحثيثة لضمان استمرارية نمو قطاع ريادة الأعمال الإماراتي، من خلال توفير مجموعة شاملة من الخدمات والفرص، كاشفة عن دعمها في عام 2024 تأسيس 3461 شركة إماراتية جديدة، بزيادة قدرها 524 شركة مقارنة بعام 2023، ليرتفع العدد الإجمالي للشركات الصغيرة والمتوسطة المستفيدة من دعم المؤسسة إلى 19 ألفاً و904 شركات منذ عام 2002.

وأضافت المؤسسة أنه تم توفير الخدمات الاستشارية لـ3075 رائد أعمال ممن حصلوا على خدمات التوجيه والإرشاد من الخبراء، وهو أكثر من ضعفي عدد المستفيدين في عام 2023، ما يرفع العدد الإجمالي للمستفيدين من هذه الخدمات إلى 53 ألفاً و206 روّاد أعمال منذ عام 2002.

وتماشياً مع مهمتها الهادفة إلى تعزيز تميز الشركات الناشئة في العمليات التشغيلية، قدمت المؤسسة برامج تدريبية وجلسات توعوية لـ5498 رائد أعمال في عام 2024، مقارنة بـ1627 في عام 2023. كما وسّعت نطاق دعم الترويج التجاري والتسويق الرقمي ليصل إلى 531 شركة ناشئة في عام 2024، مقارنة بـ363 في عام 2023، وأسهمت في تعزيز التواجد على المنصات الإلكترونية لـ3989 رائد أعمال حتى الآن.

بدوره، أدى «صندوق محمد بن راشد لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة»، الذراع التمويلية لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، دوراً محورياً في تمكين رواد الأعمال، حيث موّل الصندوق 44 مشروعاً في عام 2024 بقيمة إجمالية بلغت 35.17 مليون درهم، وليصل العدد الإجمالي للمشاريع المستفيدة إلى 168 مشروعاً بقيمة إجمالية بلغت 137 مليون درهم منذ إنشاء الصندوق عام 2015.

أمّا «مركز حمدان للإبداع والابتكار»، إحدى مبادرات مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، فقدم الدعم لـ66 رائد أعمال في عام 2024، مقارنة بـ29 في عام 2023، ليصل العدد الإجمالي للشركات الناشئة المستفيدة من الدعم إلى 826 شركة.

وقال المدير التنفيذي بالإنابة لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، أحمد الروم المهيري: «استلهاماً لرؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أرسينا ركائز النمو المستدام من خلال وضع السياسات المبتكرة وأنظمة الدعم القوية».

وأضاف: «في إطار سعينا لتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، فإننا نؤكد التزامنا بتمكين الجيل الجديد من رواد الأعمال في مختلف القطاعات، كما نعمل على توفير الفرص لهم لتعزيز حضورهم في السوق، وأيضاً دعم الشركات الإماراتية وإتاحة المجال أمامها للتوسّع عالمياً من خلال توفير خدمات التوجيه المالي والتقني».

وأضاف: «تعكس إنجازاتنا في 2024 أثر استراتيجيتنا الشاملة في دعم المشاريع، حيث نتيح لروّاد الأعمال والمواهب الإماراتية توسيع شبكة أعمالهم ودفع النمو الاقتصادي في الإمارة من خلال دمجهم في منظومة الشركات الصغيرة والمتوسطة، انطلاقاً من التزامنا الراسخ بتأسيس بيئة أعمال حيوية تعود بالفائدة على الشركات والمجتمع بشكل عام».

وأكّد المهيري مواصلة العمل على توثيق التعاون مع القطاعين العام والخاص لتأكيد القدرة التنافسية الاقتصادية لدبي، وتعزيز مكانتها وجهة عالمية رائدة للأعمال والاستثمار والابتكار.

أبرز المبادرات في 2024

شاركت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، خلال 2024، في الدورة الأولى من «مهرجان حتّا الزراعي»، كما نفذت مبادرة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات التي تضرّرت أعمالها جرّاء الحالة الجوية في أبريل 2024، من خلال تقديم الدعم المالي، وفترات سماح تصل إلى ستة أشهر، وتأجيل سداد قروض أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة الإماراتيين المستحقين للدعم.

وخصصت المؤسسة 30 كشكاً لرواد الأعمال الإماراتيين ضمن فعاليات الموسم 28 للقرية العالمية، ودعمت هذه المبادرة المشتركة أكثر من 730 مشروعاً منذ عام 2005.

كما شاركت مجموعة من أعضاء المؤسسة في معرض «إكسباند نورث ستار 2024» الذي وفر منصة مثالية لـ50 شركة إماراتية ناشئة.

وأشارت المؤسسة إلى دعم 10 شركات إماراتية في معرض «غلفود 2024» للأغذية، كما أطلقت بالتعاون مع مركز «انطلاق»، برنامج مختبر انطلاق للأفكار 2024 بهدف تزويد المواهب الإماراتية بمهارات ريادة الأعمال المخصصة لقطاعات الطيران والسفر والسياحة، وأطلقت بالتعاون مع حاضنة الأعمال «بدايات»، برنامج روّاد التكنولوجيا الإماراتيين «إماراتي تيك» في عام 2024 لتمكين روّاد الأعمال الإماراتيين في قطاع التكنولوجيا.