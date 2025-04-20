100 عارض دولي في «دوموتكس 2025»

تنطلق في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 22 إلى 24 أبريل، فعاليات معرض «دوموتكس الشرق الأوسط 2025» المتخصص في عالم صناعة الأرضيات العالمية. وأفاد بيان أمس، بأن الدورة الجديدة للمعرض ستجمع أكثر من 100 عارض دولي وآلاف المتخصصين، على مدار ثلاثة أيام، فيما سيقدم العارضون السجاد الفاخر المصنوع يدوياً، والمجموعات المصممة حسب الطلب.

وقالت المديرة العالمية لـ«دوموتكس» في شركة «دويتشه ميسه»، سونيا فيديل كاستيلانو: «يسعدنا العودة إلى دبي والترحيب بمجتمع عالمي متنوّع من خبراء الأرضيات»، لافتة إلى أن دورة العام الجاري تمتاز بالكثير من الطاقة والإلهام، والمنتجات الجديدة، وفرص الأعمال الواعدة.