غرفة تجارة دبي تنظم بعثة إلى أنغولا وموزمبيق

أعلنت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، استكمال استعداداتها للبعثة التجارية الجديدة التي تنظمها إلى أنغولا وموزمبيق من 21 إلى 25 أبريل الجاري، ضمن مبادرة «آفاق جديدة للتوسع الخارجي» الهادفة إلى دعم جهود الشركات المحلية الراغبة في التوسع إلى الأسواق العالمية الواعدة.

وأفادت الغرفة في بيان، بأنها عقدت لقاء تعريفياً افتراضياً أمس، بحضور أعضاء البعثة التجارية التي تضم ممثلين لمجموعة من الشركات العاملة في دبي ضمن قطاعات عدة، تشمل القطاع الزراعي والإنشاءات ومواد البناء، والأجهزة الإلكترونية والطاقة والبتروكيماويات، إضافة إلى الخدمات الهندسية والمنتجات الاستهلاكية والمواد الغذائية والمشروبات، فضلاً عن تقنية المعلومات والقطاع الصناعي وقطاع الخدمات البحرية والشحن البحري، والصناعات المعدنية والقطاع العقاري والتجزئة، إلى جانب الخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد.

وتم خلال اللقاء استعراض برنامج البعثة أمام الشركات المشاركة، والذي يتضمن اجتماعات ولقاءات أعمال ثنائية بين شركات دبي ونظيراتها في أنغولا وموزمبيق، لبحث فرص التعاون والتوسع، وإبرام مذكرات التفاهم التجارية والاستثمارية.

كما اطلع الوفد على لمحة شاملة حول تفاصيل البعثة، إلى جانب بيانات معمقة حول واقع ومعطيات الاقتصاد والسوق المحلية.