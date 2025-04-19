مصرفيان: تعديل مواعيد الأقساط بطلب رسمي في مقر البنك وليس هاتفياً  

أكد مصرفيان أن تعديل مواعيد سداد أقساط القروض يتم بتقديم طلب رسمي في البنك، وليس عن طريق الاتصال بمركز خدمة العملاء، مشيرين إلى أن تعديل التاريخ يصاحبه توقيع العميل خطياً على الطلب، وهذا لا يتم إلا في البنك.

جاء ذلك بعد شكاوى من عملاء بنوك، بأنهم تكبّدوا رسوم تأخير شهرية لسنوات عدة، بعد أن فوجئوا بعدم تعديل تاريخ السداد عند طلبهم ذلك، سواء بالاتصال بمركز خدمة العملاء أو بالموظف الذي أنجز معاملة القرض سابقاً.

وقالوا لـ«الإمارات اليوم»، إنهم اعتمدوا على تعديل مواعيد الأقساط، بناء على ما أكده موظفو بعض البنوك بإتمام التعديل.

وتفصيلاً، أفاد عملاء بنوك بأنهم طلبوا تعديل تواريخ سداد الأقساط الشهرية لتمويلاتهم، بعد أن انتقلوا إلى وظائف جديدة، حيث تغيّر تاريخ إيداع الراتب، مشيرين إلى أنهم عندما تواصلوا مع مراكز خدمة العملاء في بنوكهم أو الموظف الذي أنجز لهم المعاملة سابقاً، تم إبلاغهم بأن التعديل تم، أو أن الأمر لا يستدعي القلق طالما تم السداد قبل موعد القسط التالي.

وقالوا لـ«الإمارات اليوم»، إنه نتيجة عدم معرفة بعض الموظفين بالإجراءات الصحيحة أو عدم مصداقيتهم، تكبدوا رسوم تأخير شهرية لسنوات عدة، تم اكتشافها بالصدفة، كما أثر ذلك في تقييمهم الائتماني، مضيفين أنهم عندما طلبوا مراجعة المكالمات المسجلة مع البنك تم إبلاغهم أنه لا يتم الاحتفاظ بسجل للمكالمات لأكثر من ثمانية إلى 10 أشهر مضت.

وأكدوا أنهم اعتادوا سداد القسط عند إيداع الراتب في التاريخ الجديد، اعتماداً على ما أكده الموظف من عدم وجود مشكلات طالما تم السداد خلال الأيام التالية للموعد القديم، ولم تتراكم الأقساط لشهرين متتابعين.

إلى ذلك، قال الخبير المصرفي تامر أبوبكر، إن «توقيع عقود التمويلات يصاحبه مستند يوضح جدول الأقساط بالتواريخ، وكذلك قيمة الجزء المخصص للفائدة والآخر المخصص لأصل القرض، وهذا المستند إذا حدث ورغب العميل في تعديله، عليه أن يقدّم طلباً للبنك عن طريق زيارة الفرع، وتقديم طلب رسمي مرفق بكشف حساب يظهر تاريخ إيداع الراتب من الجهة الجديدة، وليس عن طريق الاتصال بمركز خدمة العملاء»، لافتاً إلى أن أي تعديل لابد أن يكون منفذاً فعلياً على نظام البنك، منعاً لحدوث متأخرات تؤثر في التقييم الائتماني إذا تكرر لأكثر من شهر.

وأضاف أبوبكر أن «البنوك ترسل أيضاً رسائل تذكير قبل موعد استحقاق القسط، لذلك لابد أن ينتبه العميل إلى هذه الرسائل إذا قدم طلباً لتغيير التاريخ حتى يتأكد من أن طلبه تم تنفيذه فعلاً».

من جانبه، قال المصرفي مصطفى أحمد، إن «تعديل تاريخ قسط القرض يصاحبه توقيع العميل خطياً على الطلب، وهذا لا يتم إلا في الفرع وليس عن طريق مركز خدمة العملاء أو موظفي التسويق»، مشيراً إلى أنه عادة ما يتم التعديل بعد يومين أو ثلاثة أيام عمل من تقديم الطلب.

وبيّن أن «البنوك تحدد موعد القسط قبل الراتب بيوم أو اثنين، أو بعده بيوم واحد على أقصى تقدير، وهذا متعارف عليه، لكن إذا رغب العميل لأي ظرف في تعديل التاريخ ليصبح بعده بأيام عدة، مثلاً لانتقاله إلى عمل جديد أو تأخر مفاجئ في استلام الراتب، فعليه في هذه الحالة أن يقدم طلباً وبشرط أن يكون سدّد القسط السابق، حيث يتم التعديل للقسط التالي الذي لم يحن موعد استحقاقه بعد».

. عملاء أكدوا تكبّدهم رسوم تأخير شهرية لسنوات عدة نتيجة عدم معرفة بعض الموظفين الإجراءات الصحيحة.