المنتدى الاقتصادي العالمي يختار 3 إماراتيات لعضوية مجلس «القيادات الشابة 2025»

أعلن المنتدى الاقتصادي العالمي، اختيار وزيرة تمكين المجتمع، شما بنت سهيل المزروعي، وعضو المجلس الوطني الاتحادي، ميرة سلطان السويدي، والأستاذ المساعد لتكنولوجيا المعلومات في جامعة نيويورك أبوظبي، تقى وضاح الهنائي، لعضوية مجلس القيادات العالمية الشابة 2025.

ويعكس اختيار ثلاث شخصيات إماراتية - من بينها شخصيتان من حكومة الإمارات والمجلس الوطني الاتحادي، إضافة إلى كادر جامعي إماراتي في المجلس العالمي الذي يضم نخبة من الشخصيات القيادية الشابة ممن تمكنوا من تحقيق منجزات وتركوا بصمة واضحة في مجالاتهم - الدور الكبير الذي يقوم به الشباب في دولة الإمارات، لاسيما في المناصب القيادية، ودورهم المحوري في صنع القرار، وصياغة الرؤى والاستراتيجيات الداعمة للمسيرة التنموية الشاملة والمستدامة في مختلف القطاعات، والمكانة الرفيعة التي تتمتع بها الدولة في الأوساط الدولية.

كما تعد هذه الخطوة ثمرة لنهج القيادة الرشيدة الثابت في تمكين المرأة الإماراتية، وتوفير كل مقومات الدعم لها للمشاركة بقوة في مختلف القطاعات.

وأفاد بيان صادر أمس، بأن منتدى الاقتصاد العالمي، يختار لعضويته نخبة من أبرز القيادات العالمية الشابة، ممن تقل أعمارهم عن 40 عاماً، وتشمل الشخصيات العامة ورجال الأعمال ورواد الأعمال الاجتماعية، وقيادات القطاعات الأكاديمية والاجتماعية والثقافية والرياضية، ومؤسسات المجتمع المدني والإعلام، وغيرها.

وشغلت شما المزروعي منصب وزيرة تنمية المجتمع في فبراير 2023، قبل أن يتم تغيير مسماها إلى وزارة تمكين المجتمع عام 2024، وتولت منصب وزيرة دولة لشؤون الشباب في فبراير 2016، كما عملت في أحد صناديق الثروة السيادية في أبوظبي، إضافة إلى عملها محللة للسياسات العامة ضمن بعثة الإمارات للأمم المتحدة، وعملت محللة سياسات في مكتب رئاسة مجلس الوزراء، ومحللة بحوث في سفارة الدولة بواشنطن، وباحثة في مجال سياسات التعليم لدى «تمكين» جهاز الشؤون التنفيذية.

وحصلت المزروعي على شهادة الماجستير في السياسات العامة مع مرتبة الشرف من جامعة «أكسفورد» في المملكة المتحدة عام 2015، كما كانت أول طالبة من دولة الإمارات تفوز بمنحة رودز للقيادات الشابة في العمل الحكومي، وضمن أفضل طلاب الدفعة حينها، كما حصلت على شهادة البكالوريوس في الاقتصاد مع مرتبة الشرف العليا كأفضل 5% من طلاب جامعة نيويورك لعام 2014.

بدورها، تشغل ميرة السويدي، منصب عضو ممثل لإمارة أبوظبي في المجلس الوطني الاتحادي، وتعمل مراقباً وعضو مجموعة الشعبة البرلمانية، إضافة إلى منصب رئيس قسم الشراكات السيادية في شركة مبادلة للاستثمار، كما شغلت منذ انضمامها إلى مبادلة في عام 2007، عدداً من المناصب العليا داخل الشركة.

وقامت السويدي بدور رئيس في تأسيس «Hub71»، منظومة التكنولوجيا العالمية الحيوية التي أسهمت في تعزيز مكانة أبوظبي مقراً للجيل القادم من الشركات الناشئة وشركات التكنولوجيا، وتشغل حالياً عضوية مجلس الإدارة في صندوق أبوظبي للتنمية و«ميدشينز» وبنك المارية المجتمعي، ومنصب مستشارة لنائب رئيس جامعة نيويورك أبوظبي، وتحمل السويدي درجة الماجستير في الشؤون العامة من معهد العلوم السياسية في فرنسا، ودرجة البكالوريوس في المحاسبة بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف من الجامعة الأميركية في دبي.

من جهتها، تعمل تقى الهنائي في مجال التفاعل بين الإنسان والآلة الحاسوبية، وتطور أنظمة تقيس العناصر الذاتية للتجربة البشرية، مثل خصائص مجموعة من الأشخاص التي تشكل فريقاً ناجحاً، والعناصر التي تجعل فكرة ما تحقق نجاحاً في السوق، وكيف يحدد الجمهور الكفاءة الفردية من مجرد صورة شخصية، وهي مهندسة وعالمة وباحثة تم عرض أعمالها في منشورات عالمية كبرى. وحصلت الهنائي على جائزة «MIT Technology Review» لأفضل 10 مبتكرين تحت سن 35 في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في عام 2018، ووسام الطالب المبتعث عن فئة الدراسات العليا في الدورة الخامسة لجائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز في عام 2019.

حضور بارز للقيادات الإماراتية الشابة

تواصل القيادات الإماراتية الشابة حضورها البارز في المنتدى الاقتصادي العالمي، الذي أعلن عن تأسيسه عام 2004 البروفيسور كلاوس شواب المؤسس الرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي وانطلق فعلياً عام 2005، حيث يتم سنوياً اختيار أسماء جديدة لعضوية المجلس الذي يضم أعضاء من الشباب الأكثر تميزاً حول العالم، في مجالات العمل الحكومي وقطاعات الأعمال والتكنولوجيا والمجتمع، يعملون معاً على رسم ملامح مستقبل أفضل للعالم.