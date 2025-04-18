محمد بن راشد مشيداُ بطيران الإمارات: مبادرة جميلة.. أحسنتم

أشاد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بمبادرة "طيران الإمارات" الخاصة بالتبرع للأطفال في إفريقيا بحقائب مصنّعة من مواد معاد تدويرها من الطائرات.

وعلق سموه على فيديو نشرته طيران الإمارات، وشاركه سموه على صفحته على منصة "إكس": قائلاً :"مبادرة جميلة". ووجه سموه الشكر لسموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، ولطيران الإمارات، قائلاً: أحسنتم.

ورد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، قائلاً: هذا ما نستلهمه من رؤية سموكم... تعلمنا أن جوهر الابتكار الحقيقي يكمن في المبادرات التي تخدم الآخرين.. وتعكس مبادرة "Aircrafted Kids" هذه الروح.. بفضل فريق "طيران الإمارات" المتفاني والشغوف بعمله.

ودعماً لتعليم الأطفال وتعزيز الروابط داخل المجتمعات التي تخدمها، تواصلت طيران الإمارات مع 6 كيانات في مختلف أنحاء إفريقيا لتوفير أكثر من 1300 حقيبة مدرسية يدوية الصنع ولوازم مكتبية أساسية للطلاب الصغار.

وتعتبر الحقائب من الإصدار المحدود من مجموعة "Aircrafted" الخاصة بطيران الإمارات، والمعاد تصنيعها من الأقمشة وأجزاء من طائرات الإمارات الشهيرة، في خطوة ضمن مبادرة طيران الإمارات لإعادة استخدام المواد وإعادة تدويرها لصالح الأطفال في جميع أنحاء العالم.

ومن خلال مكاتب طيران الإمارات المحلية في زيمبابوي وزامبيا وإثيوبيا، قام مديرو طيران الإمارات في تلك الدول وأعضاء فرقهم بزيارة كل مؤسسة، حيث ساعدوا في تعبئة الحقائب وتوزيعها، وكانوا حريصين على التواصل مع المنظمات التي تقوم بأعمال هامة في المجتمع. داخل الحقائب، قدمت الإمارات مستلزمات مدرسية مثل الأدوات المكتبية، والآلات الحاسبة، واللوازم الأساسية، بالإضافة إلى كتب من مؤلفين محليين تجمع بين القصص الغنية ثقافياً وفرص التعلم التفاعلي.

وفي إطار استراتيجيتها البيئية التي تشمل الاستهلاك المسؤول، التزمت طيران الإمارات بإعادة استخدام أكثر من 50 ألف كيلوغرام من المواد المأخوذة من 205 طائرة تخضع لعملية التجديد والتحديث الداخلية للمقصورات، حيث بحث فريق مركز طيران الإمارات الهندسي أفضل الطرق التي يمكن من خلالها إعادة استخدام وتحويل المواد القديمة، حيث استقروا على صنع حقائب ظهر عالية الجودة للأطفال المحتاجين باستخدام نسيج مقاعد الدرجة السياحية المصنوع من 95% من الصوف و5% من النايلون، مصدره ألمانيا وإيرلندا، حيث وجد الفريق أن هذه المواد مثالية لإعادة التدوير نظراً لمتانتها وطبيعتها غير القابلة للاشتعال.

وفي ورشة العمل المخصصة في مركز طيران الإمارات الهندسي، قام فريق متخصص مكون من 14 مساعد صيانة هندسية بتصميم وتفصيل من حقائب الظهر المدرسية للأطفال من مختلف الأعمار بشكل إبداعي، وعملوا مع دائرة التسويق والاتصالات المشتركة والعلامة التجارية في المجموعة، لتحديد المؤسسات الخيرية والمدارس ودور الأيتام التي يمكن توزيع الحقائب عليها لتحقيق أكبر تأثير ممكن، مع التنسيق مع المنظمات غير الحكومية لمعرفة تفضيلاتهم.

وأمضت الفرق عدة أسابيع في وضع تصاميم الحقائب، والتأكد من أنها آمنة ومريحة وملائمة لاستخدام الأطفال. وتغسل جميع الأقمشة في المرفق وتنظف يدوياً وتُعقم تماماً قبل خياطتها وإنتاج حقائب متينة وعالية الجودة، حيث يضاف إليها بطانات جديدة تماماً وسحابات عملية وأشرطة قابلة للتعديل، قبل تعبئتها في صناديق تحمل علامة "Aircrafted Kids" وشحنها إلى وجهاتها النهائية.

وأتاحت طيران لمحبيها أيضاً المشاركة في هذه المبادرة الهادفة إلى ربط المجتمعات من خلال شراء الحقائب محدودة الإصدار في الأشهر المقبلة، مع استعداد مجموعة Aircrafted by Emirates لإطلاق المرحلة الثانية من تشكيلتها. وكما هو الحال مع المجموعة الأولى التي نفدت خلال أيام، سيتم التبرع بمعظم العائدات لمؤسسة طيران الإمارات لدعم المشاريع الإنسانية حول العالم.