«الإمارات للشحن الجوي» تستثمر في شاحنات تعمل بالهيدروجين

أعلنت «الإمارات للشحن الجوي»، ذراع الشحن في شركة طيران الإمارات، بالتعاون مع شركة التضامن للنقل، عن إضافة شاحنات تعمل بالهيدروجين إلى أسطولها من الشاحنات.

وأفادت الناقلة، في بيان، أمس، بأنه من المتوقع أن يتم انضمام هذه الشاحنات إلى الأسطول خلال الربع الأول من عام 2026.

ويتألف أسطول شاحنات «الإمارات للشحن الجوي» حالياً من أكثر من 60 شاحنة، ويشكّل حلقة وصل حيوية بين مطارَي دبي وآل مكتوم الدوليين، والمناطق المحلية الأخرى.

وستشغل الناقلة خمس شاحنات تعمل بالهيدروجين، في خطوة بارزة في مسيرة التحول التدريجي نحو استخدام شاحنات تعمل بالوقود البديل.

وتمتاز الشاحنات الجديدة بالقدرة الاستيعابية ذاتها لنظيراتها العاملة بالديزل حالياً، حيث يمكن لكل شاحنة نقل ما يصل إلى 28 طناً من الشحنات بكفاءة تشغيلية.

وسيتم تزويد الشاحنات بالوقود في محطتين مخصصتين للهيدروجين في دبي، الأولى في «مدينة إكسبو»، والثانية في «محطة ديوا» بمنطقة القدرة.

وقال نائب رئيس أول «طيران الإمارات» لدائرة الشحن، بدر عباس: «يمثل تشغيل شاحنات تعمل بالهيدروجين ضمن أسطولنا خطوة نوعية، في إطار استراتيجيتنا الرامية إلى تقليل الانبعاثات الناتجة عن العمليات الأرضية».

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة التضامن للنقل، علي بن بيات: «بالشراكة مع (الإمارات للشحن الجوي)، نُطلق هذه الشاحنات في مختلف أنحاء دولة الإمارات، لاسيما في دبي، لدعم مستقبل لوجستي أكثر نظافة واستدامة».