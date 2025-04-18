أحمد بن سعيد: «دبي للطيران» يعزّز مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للابتكار والتقنيات المتقدمة

ترأّس سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة رئيس اللجنة العليا المنظّمة لمعرض دبي للطيران، الاجتماع الأول للجنة العليا المنظّمة لمعرض دبي للطيران 2025، وذلك لاستعراض الاستعدادات والتحضيرات الجارية لانطلاق فعاليات الدورة الـ19 من المعرض، المُقرّر تنظيمه من 17 إلى 21 نوفمبر 2025.

وأكد سموّه، خلال الاجتماع، أن معرض دبي للطيران يُعد منصة استراتيجية تُبرز ريادة دولة الإمارات في قطاعي الطيران والفضاء، كما يعكس التقدُّم الكبير الذي أحرزته الدولة في الصناعات الحيوية ضمن القطاعين.

وقال سموه: «إن استضافة هذا الحدث العالمي، بدعم من القيادة الرشيدة ومشاركة شركائنا الاستراتيجيين، تعزّز من مكانة دبي مركزاً عالمياً للابتكار والتقنيات المتقدمة».

وأضاف سموه: «نفخر بما تحقق في الدورات السابقة من نجاحات، ونتطلع إلى أن تُشكّل دورة هذا العام نقلة نوعية جديدة تجسّد طموحاتنا المستقبلية».

وقال سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، في تدوينة على منصة «إكس»، أمس: «ترأست اليوم الاجتماع الأول للجنة العليا المنظّمة لمعرض دبي للطيران 2025، إيذاناً بانطلاق مرحلة التحضيرات لإقامة نسخة جديدة تسهم في دفع مسيرة قطاع الطيران والفضاء العالمي نحو آفاق أرحب».

وأضاف سموه: «نفخر بما تحقق في النسخة الماضية، ونتطلع إلى أن تمثل دورة هذا العام محطة جديدة تعكس طموحاتنا نحو المستقبل، فمن خلال الدعم اللامحدود من قيادتنا الرشيدة وبالتعاون الوثيق مع شركائنا الاستراتيجيين، يواصل هذا الحدث العالمي ترسيخ مكانة دبي مركزاً رائداً للابتكار والتقنيات المستقبلية».

وتم خلال الاجتماع مناقشة أهم المستجدات في ما يتعلق بالترتيبات والإجراءات التنظيمية للمعرض، حيث نوّه سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، بمستوى الاستعدادات الجارية، موجهاً الشكر إلى جميع الجهات المعنية على جهودها المتواصلة في ترسيخ مكانة المعرض كإحدى أبرز الفعاليات المتخصصة في قطاع الطيران على مستوى العالم.

وقد شهدت دورة عام 2023 من المعرض الإعلان عن صفقات تجاوزت قيمتها 101 مليار دولار، بمشاركة أكثر من 1400 جهة عارضة من 148 دولة، بينما استقطبت أكثر من 135 ألف زائر، ما يعكس مكانة المعرض حدثاً محورياً لقطاع الطيران العالمي.

• فعاليات الدورة الـ19 من المعرض تُقام بين 17 و21 نوفمبر 2025.