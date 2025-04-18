«جبل علي» يستقبل أحدث سفينة تابعة لـ «موانئ دبي العالمية»

رحّبت مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد» بأحدث إضافة إلى أسطولها للخدمات البحرية، مع استقبال سفينة «دي بي ورلد جبل علي» في أول قدوم لها إلى ميناء جبل علي الذي تحمل اسمه.

وذكرت المجموعة، في بيان، أمس، أن «دي بي ورلد جبل علي»، تُعد سفينة حاويات صغيرة الحجم من طراز «سافاير 5300» من دون «تروس»، وتتميز بتقنيات بحرية متطورة مُصممة لتعزيز الكفاءة في مناولة البضائع، وخفض التكاليف التشغيلية، والمساهمة في تمكين قطاع بحري أكثر استدامة.

واحتفالاً بقدوم السفينة استضافت الإدارة العليا لمجموعة «موانئ دبي العالمية» وشركة «يونيفيدر»، التابعة لمحفظة الخدمات البحرية فيها، حفل استقبال في ميناء جبل علي، مؤكّدة الدور المحوري للميناء في دعم سلاسل التوريد العالمية.

وستنضم سفينة «دي بي ورلد جبل علي» إلى خطوط خدمة «يونيفيدر الآسيوية الخليجية» (AGI).

وتمتلك هذه السفينة قدرة أكبر على المناورة والوصول إلى الموانئ الأصغر، بما في ذلك محطات الموانئ الداخلية، بفضل تصميمها المدمج، ما يفتح فرصاً جديدة لتوسيع شبكات سلسلة التوريد.

ومن المتوقع أن تُوفّر السفينة نحو 1700 طن متري من وقود السفن سنوياً، لتسهم بخفض انبعاثات الكربون بنسبة تراوح بين 15% و20% خلال التنقل على مساراتها.

وقال الرئيس التنفيذي العالمي للعمليات في الخدمات البحرية في مجموعة موانئ دبي العالمية، غانيش راج، إن «انضمام سفينة (دي بي ورلد جبل علي) إلى أسطولنا يعزز التزامنا بتقديم خدمات لوجستية مرنة وفعالة تُقدم قيمة مضافة لمتعاملينا».

وأضاف: «ستساعد هذه السفينة المتطورة في تقليل بصمتنا البيئية، مع تعزيز شبكتنا التي تلعب دوراً محورياً في سلاسل التوريد الإقليمية والعالمية».