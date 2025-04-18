تحديث نظام «الملتيميديا» في «مرسيدس»

أعلنت شركة «مرسيدس» إطلاق تحديث جديد «عبر الأثير» (Over the Air) لنظام «الملتيميديا MBUX» لجعله أكثر كفاءة وقوة، مع طرح وظيفة العرض عبر القمر الاصطناعي.

وأوضحت الشركة الألمانية أن التحديث الجديد يتوفر لنحو مليوني سيارة حول العالم، ويحمل البرنامج الجديد رقم الإصدار «2.6»، ويعمل على توسيع نظام الملاحة من خلال وظيفة «العرض عبر الأقمار الاصطناعية من غوغل» (Google Satellite View)، ووظيفة «الطرق المباشرة البديلة» (Alternative Live Routen).

وتتيح وظيفة العرض عبر الأقمار الاصطناعية لأصحاب السيارات إمكانية رؤية المنطقة المحيطة من منظور عين الطائر بجودة صور فائقة الدقة، بينما تعمل وظيفة الطرق المباشرة البديلة على احتساب طرق سير مختلفة إلى وجهة الوصول تلقائياً.

وبالنسبة للسيارات الكهربائية، فإن وظيفة الملاحة الذكية الكهربائية، تقوم بتضمين محطات الشحن الضرورية كوجهات بينية في خط السير، مع مراعاة مسافة السير وكثافة حركة المرور.