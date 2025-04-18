«مدينة إكسبو دبي» تطلق برنامجاً لطلاب الجامعات الإماراتيين لتأسيس أعمالهم

أطلقت «مدينة إكسبو دبي» برنامجاً لطلاب الجامعات والخريجين الإماراتيين لتأسيس أعمالهم، وقال المدير التنفيذي لمؤسسة «مدينة إكسبو دبي»، يوسف كيرز، لـ«الإمارات اليوم»، إن عدد طلبات المشاركة المقدمة إلى البرنامج وصل إلى 148 طلباً، مؤكداً أن «المدينة» ستستقبل المشاريع المختارة من بين المتقدمين، ضمن لقاء ينطلق في الثالث من مايو المقبل، للمساعدة في تطوير أفكارهم وتحسينها.

وكشف كيرز أن المشاريع النهائية المختارة ستحصل على مِنَح تصل إلى 50 ألف درهم، إضافة إلى المساعدة في تأسيس الأعمال، بما في ذلك الترخيص والتأشيرات ومساحات العمل في «مدينة إكسبو دبي».

وتفصيلاً، قال المدير التنفيذي لمؤسسة «مدينة إكسبو دبي»، يوسف كيرز، إن «(أكاديمية صناع التغيير)، التي أطلقتها (مدينة إكسبو دبي)، شهدت إقبالاً كبيراً من طلاب الجامعات والخريجين الجدد من جميع أنحاء دولة الإمارات، للمشاركة في تقديم حلول جريئة للتحديات الاجتماعية والبيئية، والإسهام في معالجة قضايا ذات صلة خاصة بدولة الإمارات، والتي كان من بينها التنقل الحضري، والصحة النفسية، وذلك ضمن برنامج حاضنة تسريع الأعمال».

وأضاف كيرز لـ«الإمارات اليوم»: «تهدف الأكاديمية إلى تمكين الشباب من أصحاب الأفكار والمشاريع الطموحة، لتوجيه إبداعهم وشغفهم لتحقيق نتائج واقعية إيجابية، وذلك عبر برنامج مكثف ومتعدد المراحل».

وأشار إلى أنه وعبر دعوة مفتوحة لطلاب السنة النهائية والخريجين الجدد من الجامعات في الإمارات، لتقديم أفكارهم التي يمكن تطويرها إلى مرحلة الحلول المتكاملة، فإن البرنامج المكثف ومتعدد المراحل يسعى إلى دعم المجتمع عبر تمكين الجيل المقبل من العمل، وتوجيه إبداعهم وشغفهم لتحقيق نتائج واقعية إيجابية.

وكشف كيرز أن عدد طلبات المشاركة المقدمة إلى البرنامج وصل 148 طلباً، متخطياً الرقم المستهدف، لافتاً إلى أن «مدينة إكسبو دبي» ستستقبل المشاريع المختارة من بين المتقدمين ضمن لقاء ينطلق في الثالث من مايو المقبل، للمساعدة في تطوير أفكارهم وتحسينها.

وقال: «نحن متحمسون للعمل معاً لاستكشاف تفاصيل الأفكار والمشاريع الجديدة، ونتطلع لدعم المبادرات الواعدة للانتقال بها إلى المرحلة التالية من رحلة الابتكار وريادة الأعمال».

وأكد كيرز أن «المشاريع النهائية المختارة ستحصل على منح تصل إلى 50 ألف درهم، إضافة إلى التوجيه والتعريف بالمستثمرين والمساعدة في تأسيس الأعمال، بما في ذلك الترخيص والتأشيرات ومساحات العمل في (مدينة إكسبو دبي)»، مشدداً على أنها فرصة استثنائية لرواد الأعمال الشباب الطامحين لتحويل أفكارهم إلى أعمال تجارية قابلة للتطبيق.

وتابع: «(أكاديمية صناع التغيير) هي برنامج من مؤسسة (مدينة إكسبو دبي)، المنظمة غير الربحية التي أطلقت في يونيو 2024 بهدف سد الفجوة بين الناس والأفكار والموارد، ودفع الابتكار والتعاون لتحقيق تغيير اجتماعي واقتصادي وبيئي إيجابي».

وبيّن أن برامج الابتكار في «إكسبو 2020 دبي»، ومؤتمر الأمم المتحدة للمناخ «كوب 28»، أظهرت الإمكانات الهائلة للشباب الإماراتي، التي تعمل «مدينة إكسبو دبي» على دعمها.

ورداً على سؤال يتعلق بالمجالات المطروحة، قال كيرز: «اختيرت المجالات ذات الأولوية للأكاديمية بالتشاور مع هيئة تنمية المجتمع في دبي، وتشمل فرص تحسين الحركة المرورية، والرفاهية العقلية، والتوازن بين العمل والحياة الشخصية، فضلاً عن المسؤولية البيئية، والإدماج الأفضل لأصحاب الهمم وكبار السن».

مؤسسات المستقبل

تضم «مدينة إكسبو دبي» العديد من المؤسسات التي تركز على المستقبل، مثل مركز «إبداع» التابع لـ«مجموعة طيران الإمارات»، والمختبر الحضري، وهو منصة اختبار على مستوى المدينة، مخصصة لتجربة تقنيات التنمية الحضرية. وتعد المدينة وجهة للرواد ورجال الأعمال والمبتكِرين الذين يشاركونها سعيها لصنع مستقبل أفضل للناس والكوكب، ودعم القطاعات التي تقود تنفيذ أجندة دبي الاقتصادية (D33).