«دبي للاستثمار» تقرّ توزيع أرباح بنسبة 18%

أعلنت شركة دبي للاستثمار عن توزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 18%، التي تبلغ قيمتها 765.36 مليون درهم، وذلك عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2024، وأفادت الشركة، في بيان، أمس، بأنه تمت الموافقة على المقترح من قبل المساهمين خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوي الـ29 للشركة، الذي عقد بتاريخ 16 أبريل 2025.

وأعلنت المجموعة عن تحقيق أرباح صافية (قبل خصم الضرائب) بقيمة 1.3 مليار درهم للسنة المالية 2024، بزيادة قدرها 21% مقارنة بالعام السابق، ما يعكس تركيز «دبي للاستثمار» المستمر على تعزيز القيمة للمساهمين عبر تبني نهج النمو الاستراتيجي والتميز التشغيلي.