«مبادلة» تستثمر 600 مليون دولار في «نورد أنجليا إديوكيشن»

أعلنت «مبادلة للاستثمار»، شركة الاستثمار السيادي في أبوظبي، عن موافقتها على الاستحواذ على حصة أقلية بقيمة 600 مليون دولار في مؤسسة «نورد أنجليا إديوكيشن» Nord Anglia Education المتخصصة في مجال التعليم الدولي.

وتنضم «مبادلة» بموجب هذا الاتفاق إلى تحالف استثماري عالمي تقوده شركة «إي كيو تي»، ويضم كلاً من «نيوبرغر بيرمان»، و«صندوق معاشات التقاعد الكندي»، و«كوربوراسيون فينانثييرا ألبا»، و«دبي القابضة».

وأعرب رئيس وحدة الاستهلاك في «مبادلة»، ألفن تيه، عن سعادتهم بالانضمام إلى تحالف من المستثمرين الدوليين المتمرسين بقيادة «إي كيو تي»، مشيراً إلى أن الطلب المتزايد على التعليم عالي الجودة، إلى جانب النهج المبتكر الذي تتبعه «نورد أنجليا»، والتزامها بتوفير خدمة تعليمية مصممة لتلبية الاحتياجات الفردية للطلاب، تجعل من هذا الاستثمار فرصة واعدة.

من جانبه، قال الشريك في شركة «إي كيو تي برايفت كابيتال»، جاك هينيسي، إن انضمام «مبادلة» كمستثمر جديد في «نورد أنجليا»، محطة مهمة في مسيرة الشركة، ويعزز مكانتها كمنصة رائدة عالمياً للتعليم المتميز، لافتا إلى أن «مبادلة» تضيف بعداً استراتيجياً ورؤية عالمية سيكون لهما أثر إيجابي في مسيرة «نورد أنجليا» نحو النمو والابتكار.

في السياق نفسه، قال الرئيس التنفيذي لـ«نورد أنجليا إديوكيشن»، أندرو فيتزماوريس، إن التزام «مبادلة» بدعم نمو وتطور منظومة «نورد أنجليا» التعليمية سيُسهم في تعزيز تجارب التعلم التي تقدمها لطلابها. يذكر أن «نورد أنجليا» تدير أكثر من 80 مدرسة في 33 دولة، توفر التعليم لأكثر من 90 ألف طالب، تراوح أعمارهم بين عامين و18 عاماً.

ويحقق طلابها باستمرار نتائج أكاديمية متميزة، حيث يتم قبول خريجي الصف الـ12 بصورة منتظمة في أفضل 100 جامعة على مستوى العالم.