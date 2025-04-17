استئناف الرحلات بين الإمارات وسورية يخفض أسعار التذاكر حتى 40%

توقع مديرون في وكالات سفر وشركات طيران أن يسهم استئناف الرحلات الجوية المباشرة بين الإمارات وسورية في خفض أسعار تذاكر الطيران بشكل كبير، خلال الفترة المقبلة، وبنِسَب تصل إلى 40%، مع زيادة السعة المقعدية، ورفع وتيرة التشغيل من قبل مختلف شركات الطيران.

وذكروا لـ«الإمارات اليوم» أن أسعار التذاكر للرحلات الجوية الحالية إلى سورية، تُعد من بين الأغلى في المنطقة في ظل الضغط الكبير على السعة المقعدية، موضحين أن التوازن التدريجي بين العرض والطلب، يُعد مفتاحاً أساسياً في خفض الأسعار، لافتين إلى أن دخول أكثر من ناقلة جوية للسوق سيسهم في خلق بيئة تنافسية تخدم المستهلك، وتدفع نحو تحسين مستوى الخدمة وخفض الأسعار.

انخفاض تدريجي

وتفصيلاً، قال المدير التنفيذي لشركة «إس تي إس»، في مجموعة «دبي لينك»، صلاح منصور، إن أسعار تذاكر الطيران ستنخفض تدريجياً مع استئناف الرحلات بين الإمارات وسورية، وتشغيل الناقلات الجوية لعدد أكبر من الرحلات المنتظمة، مضيفاً: «مع دخول الناقلات الإماراتية للسوق نتوقع مستويات انخفاض أكبر في الأسعار».

وتابع أن «أسعار التذاكر للرحلات الجوية من سورية وإليها، تُعد من بين الأغلى في المنطقة، مقارنةً بمدة الرحلة الفعلية التي لا تتجاوز ثلاث ساعات»، موضحاً أن الأسعار في كثير من الأحيان تضاهي أو تتجاوز أسعار الرحلات الطويلة التي تصل إلى ثماني ساعات أو أكثر.

ولفت صلاح إلى أنه في السابق كانت الخيارات محدودة أمام المسافرين، حيث وصلت أسعار رحلات الطيران إلى سورية لمستويات قياسية، مضيفاً: «نتوقع مع تشغيل سعة مقعدية كافية لأكثر من ناقلة جوية خلال الفترة المقبلة انخفاض الأسعار بنسب تراوح بين 30 و40%».

وقال إن الطلب على رحلات الطيران من سورية وإليها مرتفع، وهو يتخطى المعروض بنسبة كبيرة للغاية، مشيراً إلى أنه مع تشغيل الرحلات إلى مطارات أخرى في سورية سيصل الطلب والعرض إلى مستوى متوازن، وستكون الأسعار منطقية في الأيام المعتادة، بعيداً عن أوقات الذروة المعروفة.

العرض والطلب

من جهته، قال المدير العام لوكالة «الفيصل للسفريات والسياحة»، ياسين دياب، إن استئناف الرحلات المباشرة بين الإمارات وسورية سيكون له تأثير كبير في تراجع أسعار تذاكر الطيران للرحلات الجوية، مشيراً إلى أنه مع توافر سعة مقعدية أكبر سيحدث نوع من التوازن بين العرض والطلب، ما سيسهم في خفض الأسعار مقارنة بمستوياتها الحالية بالنسبة للرحلات غير المباشرة إلى سورية.

وأضاف دياب: «من المتوقع أن تبدأ شركتا (أجنحة الشام) و(الخطوط الجوية السورية) رحلاتهما خلال الفترة القريبة المقبلة، ولاحقاً قد نشهد شركات طيران إماراتية»، لافتاً إلى أن تشغيل رحلات منتظمة يومية لأكثر من ناقلة سيضيف طاقة استيعابية كبيرة للسوق، وأكد أن التوازن التدريجي بين العرض والطلب، يُعد مفتاحاً أساسياً في خفض الأسعار. وقال دياب إن السفر الجوي سيكون سريعاً وأكثر راحة بالنسبة للمسافرين، مقارنة برحلات «الترانزيت» التي تستغرق وقتاً أطول، مشيراً إلى أن الرحلات ستسهم في دعم حركة التجارة ونقل السلع والبضائع أيضاً.

وأوضح أن متوسط أسعار تذاكر الطيران إلى سورية يصل إلى نحو 3500 درهم، فيما من المتوقع أن تنخفض الأسعار بنسبة 30%، ولاحقاً قد تكون هناك زيادات أكبر مع هدوء الطلب، مضيفاً أنه خلال الفترة الأولى من تشغيل الرحلات قد تبقى الأسعار في مستويات مرتفعة نسبياً، نظراً إلى الطلب العالي المتوقع.

بيئة تنافسية

بدوره، قال المدير العام لـ«شركة العوضي للسفريات»، أمين العوضي، إن عودة الرحلات المباشرة بين الإمارات وسورية، تمثل خطوة كبيرة نحو خفض أسعار التذاكر، مشيراً إلى أن الطلب على السفر بين الإمارات وسورية مرتفع، واستئناف الرحلات سيوفر خيارات أكثر تنوعاً ومرونة للمسافرين.

وأضاف العوضي: «نتوقع أن يسهم دخول أكثر من ناقلة جوية على هذا الخط في خلق بيئة تنافسية تخدم المستهلك، وتدفع نحو تحسين مستوى الخدمة وخفض الأسعار»، لافتاً إلى أن السوق كانت تعاني ضغطاً في السعة المقعدية، ما أدى إلى ارتفاع كبير في الأسعار، واستئناف الرحلات سيخفف من هذا الضغط بشكل ملحوظ.

تلبية الطلب

وفي السياق، قال المدير الإقليمي في شركة «أجنحة الشام»، عرفان سيروان، إن تشغيل المزيد من الرحلات الجوية بين الإمارات وسورية سيسهم في تلبية الطلب المتزايد على السفر، ما يسهل على المسافرين السفر، وذلك نظراً إلى ارتفاع المعروض المتاح من المقاعد على الرحلات الجوية في السوق.

وأضاف سيروان: «في السابق كنا نشغل أكثر من رحلة يومية إلى دولة الإمارات لمختلف المطارات، ونتوقع أن يكون معدل الرحلات مشابهاً للجداول السابقة في حال استئناف التشغيل في المرحلة الأولى»، لافتاً إلى أن السوق قد تشهد دخول المزيد من الشركات، وبالتالي تعتمد وتيرة الرحلات على الطلب المتوافر.

. متوسط أسعار تذاكر الطيران إلى سورية يصل إلى نحو 3500 درهم.