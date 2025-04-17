مكتوم بن محمد: دبي تواصل تعزيز مكانتها مركزاً عالمياً للاقتصاد الرقمي

التقى سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، في مكتب سموه، الرئيس والرئيس التنفيذي للعمليات في شركة «كريبتو دوت كوم» العالمية المتخصصة في خدمات الأصول الرقمية والتقنيات المالية، إريك أنزياني.

وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون في مجالات الاقتصاد الرقمي وتكنولوجيا الـ«بلوك تشين» وتداول الأصول المشفرة، في ضوء الدور المتنامي لإمارة دبي كمركز عالمي رائد للابتكار المالي والتحول الرقمي، وفي إطار رؤية دبي لتكون عاصمة عالمية للاقتصاد الرقمي، وفق مستهدفات أجندتها الاقتصادية.

وأكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم أن دبي تواصل تعزيز مكانتها مركزاً عالمياً للاقتصاد الرقمي، من خلال تطوير بيئة تنظيمية متقدمة تدعم الابتكار في قطاع الأصول الرقمية وتقنيات الـ«بلوك تشين»، بما يضمن نمو مشروعات الأعمال في هذا المجال.

كما أكد سموه حرص دبي على تسريع التحول الرقمي وتبنّي أحدث التقنيات المالية، بما يتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33)، الرامية إلى توليد قيمة اقتصادية جديدة، بمتوسط 100 مليار درهم سنوياً من التحول الرقمي نحو الاقتصاد الجديد.

وقال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، في تدوينة على حسابه في منصة «إكس»، أمس: «التقيت إريك أنزياني، الرئيس والرئيس التنفيذي للعمليات في شركة (كريبتو دوت كوم) العالمية، وناقشنا سبل تعزيز التعاون في مجالات الأصول الرقمية والتقنيات المالية المتقدمة».

وأضاف سموه: «تواصل دبي اليوم تعزيز مكانتها كمركز عالمي رائد في الاقتصاد الرقمي، من خلال تطوير بيئة تنظيمية متقدمة تدعم الابتكار في قطاع الأصول الرقمية وتقنيات البلوك تشين، وتسارع الخطى لتحقيق رؤيتها وفق مستهدفات أجندتها الاقتصادية (D33)، وضمان تحقيق ريادتها المستقبلية في كل المجالات الاقتصادية».

من جانبه، أعرب إريك أنزياني عن سعادته بلقاء سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، مشيداً بالخطوات الطموحة التي تتخذها دبي لتطوير البنية التحتية الرقمية، ووضع أطر تنظيمية متقدمة تُحفز على الابتكار في قطاع الأصول الرقمية، مؤكداً التزام «كريبتو دوت كوم» بتوسيع أعمالها، وتعزيز شراكاتها في دولة الإمارات والمنطقة.

وتُعد شركة «كريبتو دوت كوم»، من أبرز شركات تداول الأصول الرقمية في العالم، وتقدّم خدمات متنوعة تشمل تداول العملات المشفرة، والمحافظ الرقمية، وبطاقات الدفع المدعومة بالأصول الرقمية، وتخدم أكثر من 80 مليون مستخدم حول العالم. كما تتمتع الشركة بحضور نشط في دبي، وتعمل ضمن الأطر التنظيمية لسلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية.

حضر اللقاء، رئيس مجلس إدارة غرف دبي، المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، والأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، عبدالله البسطي، ومدير عام دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، هلال سعيد المري.