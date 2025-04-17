وفاة مهاجم الغابون بعد سقوطه من الطابق الـ 11

توفي المهاجم الدولي الغابوني، آرون بوبيندزا، أمس، عن عمر يناهز 28 عاماً، إثر سقوطه من الطابق الـ11 في مبنى بالصين، وفقاً لما أفاد به الاتحاد الوطني لكرة القدم.

وقال الاتحاد الغابوني، في بيان، نشره عبر صفحته الرسمية في موقع «إكس»: «توفي اللاعب الدولي الغابوني إثر سقوطه من الطابق الـ11 بالمبنى الذي كان يسكنه في الصين، حيث كان يلعب مع نادي تشجيانغ إف سي».

وقالت قناة «الغابون 24»: «في حين أن الظروف الدقيقة لهذه المأساة لاتزال غير واضحة»، فإن التحقيق لايزال جارياً «للكشف عن الحقائق».