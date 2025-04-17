مشروع محمد بن راشد للطيران يُنجز المرحلة الأولى من منطقة تصليح الطائرات

أعلن «مشروع محمد بن راشد للطيران»، المنصة التابعة لـ«دبي الجنوب»، والمخصصة لتنمية صناعة الطيران وتطويرها، عن إنجاز المرحلة الأولى من منطقة توريد وتصليح أجزاء الطائرات، التي تضم 11 منشأة على مساحة إجمالية تبلغ 1.291 مليون قدم مربعة، وذلك استجابة للطلب المتزايد من الشركات العاملة في قطاع الطيران للتوسع أو تأسيس أعمالها في المشروع، لما يوفره من بنية تحتية متطورة وحلول متكاملة.

وأفاد بيان، صدر أمس، بأن المرحلة الأولى تتيح مرافق مخصصة لمراكز صيانة المحركات، ومعدات الهبوط، وورش الإصلاح، وخدمات دعم أخرى مرتبطة بسلسلة الإمداد في قطاع الطيران.

كما تتواصل أعمال التوسعة لتطوير مساحة إضافية تبلغ 1.721 مليون قدم مربعة، تشمل منشأة جديدة لمجمع الموردين، الذي يعد أول منشأة عمودية في المنطقة لصيانة وتخزين أجزاء الطائرات، ويهدف إلى استقطاب الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة. ومن المقرر إنجاز مجمع الموردين الجديد في الربع الثاني من عام 2026، حيث سيوفر 88 وحدة متاحة للتأجير معززة بثلاثة مستويات تخزينية للشركات التي تقدم أعمال الصيانة، وتوريد قطع غيار الطائرات وشركات الطائرات المسيرة، وغيرها.

وقال المدير التنفيذي لمشروع محمد بن راشد للطيران، طحنون سيف: «شهدنا خلال السنوات الأخيرة زيادة ملحوظة في الطلب على خدمات الطيران، خصوصاً في مجال الصيانة والإصلاح وتجديد الطائرات، حيث أبدت العديد من الشركات اهتماماً بتأسيس أو توسيع أعمالها ضمن المشروع».

وأضاف: «من المتوقع أن يرتفع هذا الطلب بشكل أكبر مع إنجاز مطار آل مكتوم الدولي مستقبلاً، ونحن على استعداد تام لتلبية احتياجات القطاع من خلال مرافقنا الحالية والمستقبلية، بما ينسجم مع رؤية قيادتنا الرشيدة في ترسيخ مكانة دبي لتصبح عاصمة الطيران في العالم».