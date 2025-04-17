عقاريون: دبي تتجه إلى «تريليون درهم» تصرفات عقارية قبل الموعد المستهدف

أكد عقاريون أن سوق دبي العقارية تتجه إلى تحقيق مستهدف «تريليون درهم» تعاملات عقارية، وذلك قبل الموعد المحدد لها في «استراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033».

وأوضحوا لـ«الإمارات اليوم»، على هامش فعاليات الدورة الـ21 من معرض «آي بي إس 2025» العقاري، الذي اختتمت أعماله في دبي، أمس، أن التعاملات العقارية خلال العام الماضي والربع الأول من العام الجاري 2025، وتزايد إقبال المستثمرين على المشروعات العقارية، والمشروعات الجديدة، فضلاً عن التشريعات الجاذبة، عوامل تدعم سرعة تحقيق ذلك.

وكان القطاع العقاري في دبي سجل معدلات نمو قوية وأرقاماً قياسية جديدة خلال عام 2024، حيث تم إنجاز أكثر من 2.78 مليون معاملة عقارية، فيما بلغت قيمة التصرفات 761 مليار درهم، كما استقطبت سوق دبي العقارية 110 آلاف مستثمر جديد، بنسبة نمو بلغت 55%.

وتفصيلاً، قال المدير التنفيذي لقطاع التسجيل العقاري بدائرة الأراضي والأملاك في دبي، ماجد صقر المري، لـ«الإمارات اليوم»: «يسجل القطاع العقاري في دبي معدلات قياسية طموحة في التصرفات العقارية والمبيعات، بدعم من استمرار استقطاب مستثمرين من مختلف دول العالم».

وأضاف أن «دبي استطاعت إنجاز تصرفات عقارية خلال العام الماضي 2024 بقيمة إجمالية بلغت 761 مليار درهم، بنمو نسبته 20% مقارنة بعام 2023، فيما حقّقت المبيعات العقارية نمواً لافتاً بعد تسجيل 217 ألف مبايعة بقيمة 526 مليار درهم، وبنمو وصل إلى 38% في عددها، و27% في قيمتها على التوالي، في حين استقطبت دبي 110 آلاف مستثمر جديد في القطاع العقاري، بنمو بلغت نسبته 55% مقارنة بالعام السابق».

وأوضح أن «الدائرة تعمل على طرح العديد من المبادرات المحفزة لنمو القطاع العقاري، والعمل للوصول إلى مستهدفات استراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033»، مؤكداً أنه وبحسب المؤشرات الحالية، فإن أسواق دبي تتجه بطموح لتحقيق تعاملات الـ«تريليون» درهم العقارية.

من جهته، قال الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة «ريفاين» للتطوير العقاري، بشير سامية: «تسارع أسواق دبي الخطى للوصول إلى تحقيق (تريليون درهم) في التصرفات العقارية خلال الفترات القريبة المقبلة وقبل الموعد المحدد، بدعم من عوامل عدة من أبرزها المؤشرات السوقية للتعاملات، التي تم إنجازها خلال الربع الأول من العام الجاري، أو التي تتم حالياً، واستقطاب مزيد من المستثمرين من مختلف الدول لشراء العقارات في دبي، سواء لأغراض الاستثمار أو الإقامة الدائمة في دبي».

وأكد أن «الاستمرار في طرح مزيد من المشروعات العقارية الجديدة في أسواق دبي، خلال الفترة الأخيرة، يدعم التنوع في القطاع، كما يدعم استقطاب مزيد من المستثمرين عبر توفير معروض يتناسب مع متطلبات المستثمرين، لاسيما في ظل عوامل تدعم جودة الحياة والتشريعات الجاذبة التي توفرها دبي للمستثمرين للانتقال للعيش بها».

وتابع: «وفقاً للمؤشرات السوقية، فإن هناك طلباً كبيراً من المستثمرين على المشروعات الجديدة المطروحة في دبي، بشكل يعزز من توقعات الوصول إلى تريليون درهم، تعاملات عقارية خلال فترة قريبة».

في السياق نفسه، قال المدير والمؤسس لـ«شركة بيناكلز العقارية»، سلطان الكتبي، إن «أسواق دبي تشهد زخماً قياسياً في إقبال المستثمرين على شراء الوحدات العقارية، والاستفادة من المشروعات العقارية الجديدة التي تدعم تنوع المعروض في الأسواق، ما يدعم سرعة الوصول لمستهدفات استراتيجية دبي العقارية برفع قيمة التعاملات العقارية».

واتفق رئيس معرض «آي بي أس» العقاري، داود الشيزاوي، في أن «تزايد إقبال المستثمرين من مختلف الجنسيات للاستثمار في عقارات دبي يعزز من سرعة الوصول إلى مستهدف (تريليون درهم) في التعاملات العقارية خلال الفترات القريبة المقبلة، وبشكل يتجاوز التوقعات».

أداء استثنائي خلال الربع الأول

كشف تقرير حديث أصدرته شركة «هاربور العقارية» أن السوق العقارية في دبي سجلت أداءً استثنائياً خلال الربع الأول من عام 2025، إذ بلغت التصرفات العقارية الإجمالية نحو 194 مليار درهم، نتجت عن 58 ألفاً و39 تصرفاً، محققة نمواً نسبته 16.8% من حيث القيمة، و31.5% من حيث العدد مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024، التي شهدت تصرفات بلغت 166 مليار درهم من خلال 44 ألفاً و120 تصرفاً.