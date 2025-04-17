تعيين رئيس تنفيذي وعضو منتدب لـ «سندك»

أعلن مصرف الإمارات المركزي تعيين فايزة العوضي رئيساً تنفيذياً وعضواً منتدباً لوحدة «سندك»، التي تُعد أول وحدة لتسوية المنازعات المصرفية والتأمينية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتتمتع العوضي بخبرة تمتد إلى أكثر من 25 عاماً في القطاعين الحكومي والخاص، تركزت بشكل رئيس في مجالي حماية المستهلك وجودة الخدمات، إذ تولت مناصب قيادية عدة، من بينها منصب رئيس دائرة الرقابة على سلوك السوق وحماية المستهلك، وعملت من خلالها على تطوير المنظومة الرقابية والتشريعية، كما شغلت مناصب قيادية بالقطاع المالي في دولة الإمارات، منها إدارة العمليات الخاصة بالفروع.