"موانئ أبوظبي" تنجز أول عملية تزويد للسفن بالغاز الطبيعي المسال في ميناء خليفة

أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي، الممكّن العالمي الرائد للتجارة والصناعة والخدمات اللوجستية، إتمام أول عملية تزويد للسفن بالغاز الطبيعي المسال “من سفينة إلى سفينة” بميناء خليفة، في خطوة تسهم في تعزيز مكانة أبوظبي مركزا رائدا في توفير الوقود البحري البديل والحلول البحرية المستدامة.

وتم إجراء الخدمة ضمن عملية متزامنة مع مناولة البضائع ، حيث حصلت سفينة الحاويات "إم إس سي ثيس"، الراسية في "مرافئ أبوظبي"، على وقود الغاز الطبيعي المسال من السفينة “جرين زيبروج” ، المتخصصة في تزويد السفن بالغاز الطبيعي المسال، والتي توفرها شركة "مونجاسا"، النتخصصة في إمدادات الوقود البحري.

وتعكس العملية الإمكانات التي تتمتع بها مجموعة موانئ أبوظبي، وقدرتها على تقديم الخدمات الحيوية والفاعلة، عبر بنيتها التحتية المتطورة وعمليات الموانئ عالمية المستوى، مع نجاحها في تيسير الوصول إلى الوقود منخفض الكربون.

وقال الكابتن سيف المهيري، الرئيس التنفيذي لأبوظبي البحرية، الرئيس التنفيذي للاستدامة - مجموعة موانئ أبوظبي، إنه من خلال الالتزام بأعلى معايير السلامة والاستدامة البيئية، تضمن مجموعة موانئ أبوظبي وشركة مونجاسا توفير خيارات متعددة من الوقود لمالكي السفن، بما يدعم أهدافهم في خفض الانبعاثات الكربونية ، مشيرا إلى أن المجموعة ستواصل سعيها نحو توفير حلول مستقبلية تدفع عجلة التقدم نحو تحقيق أهداف الاستدامة العالمية.

خفض انبعاثات غازات الدفيئة

جدير بالذكر أن الغاز الطبيعي المسال يُسهم بشكل كبير في خفض انبعاثات غازات الدفيئة، كما يقلل من انبعاثات أكسيد الكبريت وأكسيد النيتروجين والجسيمات العالقة، مقارنةً بالوقود البحري التقليدي، مما يدعم الأهداف البيئية والصناعية معاً.

ومع تحقيق هذا الإنجاز، ستواصل مجموعة موانئ أبوظبي وشركة "مونجاسا" توسيع نطاق خدمات تزويد السفن بوقود الغاز الطبيعي المسال في الموانئ التجارية التابعة للمجموعة في أبوظبي، بما في ذلك السفن السياحية في ميناء زايد، مع تقديم محفظة وقود شاملة تشمل زيت الوقود منخفض الكبريت، وزيت الغاز البحري، وزيت الوقود عالي الكبريت.

وتم تنفيذ هذه العملية وفق أفضل الممارسات والمعايير التنظيمية الدولية، بما في ذلك البروتوكولات والمبادئ التوجيهية الخاصة بتزويد السفن بالغاز الطبيعي المسال، والتي وضعتها المنظمة البحرية الدولية، والاتحاد الدولي للموانئ والمرافئ، والمنظمة الدولية لتوحيد المقاييس (أيزو)، وجمعية مشغلي ناقلات الغاز ومشغلي المحطات الدولية.

وتعمل مجموعة موانئ أبوظبي من خلال هذا المشروع على تسريع عملية التحول نحو الوقود البحري المستدام، مما يعزز مكانة أبوظبي مركزا رائدا في التحّول العالمي في مجال الطاقة، ويسهم في دعم الجهود الرامية لتحقيق دولة الإمارات أهداف إستراتيجية الحياد المناخي بحلول عام 2050.