«الطيران المدني»: فريق إماراتي في دمشق لبحث ترتيبات عودة الرحلات

كشفت الهيئة العامة للطيران المدني عن وصول فريق عمل إماراتي إلى العاصمة السورية دمشق، في إطار العمل على الترتيبات الفنية لإعادة تشغيل الرحلات الجوية بين البلدين، وفي وقت توقعت الهيئة أن يتم تشغيل الرحلات خلال فترة قريبة جداً، رحبت شركتا «فلاي دبي» و«العربية للطيران» بإعلان استئناف الرحلات الجوية، فيما توقعت «شركة أجنحة الشام» تشغيل الرحلات الجوية الأسبوع المقبل.

وتفصيلاً، قال المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني، سيف السويدي، إن فريق عمل إماراتياً وصل إلى العاصمة السورية دمشق، في إطار العمل على الترتيبات الفنية لإعادة تشغيل الرحلات الجوية بين البلدين، مشيراً إلى أنه وبمجرد الانتهاء من هذه الإجراءات، ستبدأ الناقلات الجوية بتشغيل الرحلات الجوية.

وأضاف السويدي في تصريحات لـ«الإمارات اليوم»: «لدى بعض الشركات استعداد لتشغيل رحلاتها بسرعة»، لافتاً إلى أنه بعد استكمال الإجراءات من جانب الهيئة، فإن قرار التشغيل وتوقيت إطلاق الرحلات يعودان إلى شركات الطيران نفسها، وتوقع السويدي أن يتم تشغيل الرحلات خلال فترة قريبة جداً.

إلى ذلك، قال متحدث باسم «فلاي دبي»: «نرحب بالإعلان الأخير الذي يعكس التزام دولة الإمارات تعزيز الربط الجوي في المنطقة»، وأضاف المتحدث، في بيان حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه: «نواصل التنسيق والعمل بشكل وثيق مع الجهات المعنية، وسيتم الإعلان عن أي إجراءات تتعلق باستئناف الرحلات إلى سورية، فور استكمال جميع الاستعدادات والموافقات اللازمة».

في سياق متصل، قال متحدث باسم «شركة العربية للطيران»: «ترحب (العربية للطيران) بقرار استئناف الرحلات الجوية بين الإمارات وسورية».

وأضاف المتحدث لـ«الإمارات اليوم»: «ستعلن الناقلة عن أي مستجدات بخصوص تشغيل رحلاتها إلى سورية فور استكمال جميع الاستعدادات والإجراءات اللازمة».

بدوره، قال المدير التجاري في «شركة أجنحة الشام للطيران»، حمدي خلف، إن «الشركة بدأت التحضيرات لتشغيل رحلاتها إلى المطارات الإماراتية»، مشيراً إلى أن الخانات الزمنية لرحلات الناقلة في مطارات الدولة لاتزال محجوزة لمصلحة «شركة أجنحة الشام».

وأضاف خلف في تصريح خاص لـ«الإمارات اليوم»: «مع انتهاء الإجراءات، فإننا نتوقع البدء بتشغيل رحلاتنا إلى مطارات دولة الإمارات خلال الأسبوع المقبل»، لافتاً إلى أن الناقلة ستدرج الرحلات للحجز في حال استكمال إجراءات التشغيل.

وكانت الهيئة العامة للطيران المدني أعلنت، أول من أمس، استئناف الرحلات الجوية بين الإمارات وسورية، وقالت الهيئة، في بيان، إنه «يجري حالياً التنسيق المشترك لاستكمال الإجراءات اللازمة لإعادة تشغيل الرحلات بين البلدين، بما يعزّز الحركة الجوية، ويُسهم في دعم حركة المسافرين والشحن بينهما».