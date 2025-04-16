الحمادي يعرض «تجربة دبي» في كتاب للوساطة العقارية

شهد اليوم الأول من معرض «آي بي إس 2025»، إطلاق كتاب: «دليل الوساطة العقارية من البداية إلى الاحتراف - تجربة دبي»، باللغتين العربية والإنجليزية، لمؤلفه المؤسِّس والرئيس التنفيذي لـ«مجموعة إسماعيل الحمادي» في دبي، إسماعيل الحمادي، بحضور المدير العام لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، المهندس مروان بن غليطة، ومدير عام الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي، الفريق محمد أحمد المري، ومحافظ مركز دبي المالي العالمي، عيسى كاظم.

وقال الحمادي: «يعد الكتاب أول مؤلف لي، وهو إضافة مهمة جداً إلى مكتبة المعرفة العقارية، ودليل عملي شامل يهدف إلى تعزيز كفاءة الوسطاء العقاريين، ودعم تطور القطاع العقاري في دبي وبيئته التشريعية».

وأضاف: «يمثل الكتاب خارطة طريق لكل من يرغب في دخول هذا القطاع الحيوي أو تطوير مهاراته المهنية، حيث تم الجمع فيه بين المعرفة القانونية، والمهارات التسويقية، وأفضل الممارسات المهنية في قطاع الوساطة العقارية، مع تسليط الضوء على بيئة التشريعات العقارية الحديثة في دبي لدعم هذا المجال».

وتابع الحمادي خلال حفل التوقيع: «هذا الكتاب هو نتاج ما يزيد على 28 عاماً من الخبرة في قطاع العقارات بدبي، وأهدف من خلاله إلى تمكين الوسطاء العقاريين والمهتمين بهذا المجال، وتقديم معرفة دقيقة بسوق دبي والممارسات الحديثة في مجال الوساطة العقارية للنجاح فيها».

ويعد كتاب الحمادي أول تجربة متخصصة في الكتابة عن مجال الوساطة العقارية يتم نشره في دبي وعلى مستوى دولة الإمارات، ويتطرق فيه الكاتب إلى تجربة دبي الناجحة في هذا المجال.

ويقدم الكتاب رؤية متكاملة لمهام الوسيط العقاري، بدءاً من فهم أساسيات المهنة والسوق، مروراً بكيفية إدارة الصفقات العقارية، وصولاً إلى بناء الثقة مع المتعاملين وتحقيق أعلى مستويات الاحتراف.

وتلخصت أهم محاوره حول تقديم نظرة متكاملة حول مفهوم الوساطة العقارية والقوانين التي تنظمها ومراحلها، إضافة إلى توضيح أهم التكتيكات والاستراتيجيات للنجاح فيها، فضلاً عن فهم أدوات تحليل السوق والعوامل المؤثرة فيها، واهم التحديات التي تواجه الوسيط ومجموعة من التوصيات.