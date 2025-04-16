«أراضي دبي»: النساء يشكلن 34% من إجمالي المستثمرين العقاريين في دبي

تشهد إمارة دبي تحولاً ملحوظاً في مشهد الاستثمار والتطوير العقاري، تقوده كفاءات نسائية استطاعت أن تثبت حضورها بفاعلية في هذا القطاع الحيوي، في وقت كشفت دائرة الأراضي والأملاك في دبي أن النساء يشكلن ما نسبته 34% من إجمالي المستثمرين العقاريين في دبي.

وتثبت الأرقام والحقائق أن المرأة في دبي لم تعد عنصراً ثانوياً في المشهد العقاري، بل أصبحت ركيزة أساسية تسهم في دفع عجلة التنمية، وترسيخ مكانة الإمارة وجهة عالمية رائدة في الاستثمار العقاري، عبر نموذج تنموي شامل يضع التوازن بين الجنسين والتمكين الاقتصادي على رأس أولوياته.

وكشفت المديرة التنفيذية لقطاع التطوير العقاري في دائرة الأراضي والأملاك بدبي، ماجدة علي راشد، أن قيمة استثمارات النساء في هذا المجال خلال العام 2024 بلغت نحو 118 مليار درهم عبر أكثر من 50 ألفاً و979 صفقة عقارية.

وقالت راشد، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات «وام»، إن 34% من إجمالي المستثمرين العقاريين في دبي هم من النساء، ما يعكس التطور الكبير في توجه المرأة نحو الاستثمار طويل الأجل والمستقر.

وأضافت أن المرأة تمتلك قدرات قيادية ورؤية استراتيجية تجعلها قادرة على التأثير بفاعلية في مستقبل السوق العقارية، والإسهام في تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية لدبي، ضمن «أجندة دبي الاقتصادية D33»، و«استراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033».

وأكدت راشد أن المرحلة المقبلة ستشهد توسيع نطاق السياسات الداعمة للمرأة في القطاع العقاري، عبر مبادرات تحفيزية، وتسهيلات استثمارية، واستشارات متخصصة، إضافة إلى التركيز على زيادة تمثيل المرأة في المناصب القيادية، وتمكينها من أداء أدوار مؤثرة في صياغة مستقبل السوق العقارية.

وضمن جهودها لدعم المرأة، أطلقت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، سلسلة برامج ومبادرات نوعية من أبرزها «برنامج التمكين العقاري» الذي استقطب أكثر من 1000 امرأة للدخول إلى القطاع، و«برنامج الوسيط العقاري» الذي عزز حضور النساء في قطاع الوساطة العقارية، كما تعمل الدائرة على توفير بيئة استثمارية مرنة تشمل حلولاً تمويلية، وبرامج تدريب متخصصة، إلى جانب دعم ريادة الأعمال النسائية.

ولا تكتفي المرأة بدورها في الاستثمار، بل تؤثر أيضاً في قرارات الأسرة الاستثمارية، وتسهم في تعزيز الاستقرار المالي، وهو ما دفع «أراضي دبي» إلى تطوير برامج توعوية شاملة لرفع مستوى الوعي لدى النساء وتعزيز ثقتهن في اتخاذ قرارات عقارية استراتيجية.

ماجدة علي راشد:

. المرأة تمتلك قدرات قيادية تجعلها قادرة على التأثير بفاعلية في مستقبل السوق العقارية.