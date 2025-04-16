191.5 مليون درهم التجارة غير النفطية بين دبي ومقدونيا الشمالية في 2024

بحثت غرف دبي في مقرها الرئيس، أمس، سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية المشتركة مع وفد رفيع المستوى من مقدونيا الشمالية، برئاسة رئيس وزرائها، الدكتور كريستيان ميكوسكي، وأكد الطرفان التزامهما بتوسيع نطاق التعاون الثنائي في مجالَي التجارة والاستثمار، مع وصول قيمة التجارة غير النفطية بين الجانبين إلى نحو 52.2 مليون دولار (نحو 191.57 مليون درهم) في عام 2024، حيث بحث الجانبان كيفية الارتقاء بها وتنميتها بما يواكب إمكانات وقدرات الجانبين.

وركّز الاجتماع كذلك على الحضور المتنامي للشركات المقدونية في دبي، إذ وصل إجمالي عدد الشركات المقدونية الأعضاء في غرفة تجارة دبي بحلول نهاية العام الماضي إلى 47 شركة، بنسبة نمو سنوي قدرها 52%، كما انضمت أيضاً خمس شركات أخرى من مقدونيا الشمالية إلى الغرفة خلال الربع الأول من عام 2025، ليصل بذلك عددها الإجمالي إلى 52 شركة.

وتناولت المناقشات سبل زيادة حجم التجارة والاستثمار بين مقدونيا الشمالية ودبي، مع التركيز بصورة خاصة على الصادرات الرئيسة القادمة من مقدونيا الشمالية إلى دبي، التي تمثّل الإلكترونيات، والملابس، والمركبات، والآلات، والفواكه والخضراوات، بينما تشمل صادرات دبي الرئيسة إلى مقدونيا الشمالية، الإلكترونيات، والأدوات الطبية، والألعاب، والمعدات الرياضية، والألياف الصناعية، إضافة إلى العطور ومستحضرات التجميل.

وقال رئيس مجلس إدارة غرف دبي، المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، خلال الاجتماع الذي حضره المدير العام لغرف دبي، محمد علي راشد لوتاه: «تشكل الزيارة خطوة مهمة نحو تحقيق تطلعاتنا المشتركة بتعزيز التعاون الاقتصادي، وفتح آفاق جديدة لمجتمعي الأعمال في البلدين، ونلتزم بدعم نجاح الشركات المقدونية وتمكينها من التوسع في الأسواق العالمية بالاستفادة من الموقع الاستراتيجي لدبي، وبنيتها التحتية عالمية المستوى، وبيئتها الجاذبة للاستثمار».

وأضاف: «نتطلع لاستكشاف فرص الاستثمار، وبحث استفادة شركات دبي من الفرص الواعدة في القطاعات الاقتصادية المتنوعة، بما يخدم مصالح مجتمعي الأعمال في دبي ومقدونيا الشمالية».

وشدد المنصوري على التزام الغرف بدعم نجاح مجتمع الأعمال المقدوني في دبي، ومساعدة الشركات المقدونية على الاستفادة من موقع دبي الاستراتيجي ومزاياها التنافسية للتوسع في الأسواق العالمية.