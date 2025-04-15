«أراضي دبي»: مبادرات جديدة لتحفيز قطاع العقارات

افتتح المدير العام لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، المهندس مروان أحمد بن غليطة، أمس، فعاليات النسخة الـ21 من معرض «آي بي إس 2025» (IPS 2025)، الذي يستمر حتى 16 أبريل الجاري، بمشاركة أكثر من 300 عارض محلي ودولي من 85 دولة، وبحضور ما يزيد على 25 ألف زائر، في وقت كشفت الدائرة عن مبادرات جديدة تحفز النمو في قطاع عقارات دبي خلال الفترات المقبلة، من أهمها مبادرة التدقيق الذكي للتصرفات العقارية، ومبادرة لتحفيز استقطاب مزيد من الصناديق العقارية، وفرز مشروعات الفلل في مناطق التملك للمواطنين.

وقال بن غليطة إن تنظيم «أراضي دبي» هذا الحدث، بصفتها شريكاً استراتيجياً، يأتي في إطار حرصها على تمكين القطاع العقاري من خلال فتح قنوات تواصل فعّالة بين الجهات المعنية كافة.

وأضاف: «يُجسد (IPS) منصة استراتيجية تجمع أبرز اللاعبين في القطاع العقاري تحت مظلة واحدة، وتسهم في استعراض أحدث الحلول العقارية والتقنيات الذكية التي تدعم نمو المدن المستدامة».

وتابع بن غليطة: «يعكس وجود هذا العدد الكبير من العارضين الدوليين، الثقة المتزايدة ببيئة دبي الاستثمارية، ويدعم مستهدفاتنا في تعزيز الشفافية وجاذبية السوق العقارية»، لافتاً إلى أن تنظيم المعرض يأتي تماشياً مع «إطلاق استراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033»، التي تهدف إلى تعزيز تنافسية دبي العالمية، وتأسيس منظومة عقارية متكاملة ومستدامة، قادرة على استشراف المستقبل، وتحقيق التوازن بين العرض والطلب، ودعم خطط النمو الاقتصادي الشامل للإمارة.

وتجوّل بن غليطة في أرجاء المعرض، واطلع على أجنحة العديد من الجهات والشركات المشاركة، كما استمع إلى شرح حول المشاريع والخدمات والحلول الاستثمارية المعروضة، مؤكداً أن هذا الحدث يعزز من تنافسية السوق العقارية، ويفتح آفاقاً جديدة للتطوير في دبي والمنطقة.

من جهته، أفاد المدير التنفيذي لقطاع التسجيل العقاري في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، ماجد صقر المري، بأن «الدائرة تعمل حالياً على الإعداد لتنفيذ مبادرات جديدة مهمة تحفز المزيد من النمو في قطاع عقارات دبي خلال الفترات المقبلة».

وأضاف في تصريحات لـ«الإمارات اليوم»، على هامش فعاليات المعرض، أن «من أبرز تلك المبادرات، مبادرة التدقيق الذكي الذي يرتكز على استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في عمليات تدقيق التصرفات العقارية المسجلة في دبي».

وأوضح أن «إطلاق التدقيق الذكي باستخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي، سيسهم في اختصار وقت تدقيق التصرفات العقارية، وتسريع فترة الإنجاز التي تستغرق حالياً نحو 20 دقيقة بمعدل متوسط، ليتم اختصارها بمعدلات كبيرة خلال الفترة المقبلة»، مبيناً أن المبادرة تواكب التحول الرقمي في قطاع العقارات عبر استخدام خوارزميات بالذكاء الاصطناعي، وبما يعزز الوصول لمعدلات دقة فائقة في التدقيق بوقت قصير، وبما يدعم معدلات الرضا وسعادة المتعاملين.

وتوقع المري إطلاق المبادرة خلال النصف الثاني من العام الجاري، عقب الانتهاء من المراحل التجريبية.

وتابع المري: «من المبادرات الجديدة، إطلاق عمليات الفرز لمشروعات الفلل في مناطق التملك للمواطنين، وذلك عقب مبادرة فرز وحدات الشقق السكنية بمناطق التملك المخصصة للمواطنين».

وأكد أن «عمليات الفرز، سواء في وحدات الشقق السكنية أو الفلل، ستحفز نشاط العقارات في دبي، بما يدعم زيادة المبيعات والتصرفات العقارية عموماً خلال الفترة المقبلة».

وذكر المري أن «(أراضي دبي) تعمل على مبادرات تحفيز لاستقطاب المزيد من الصناديق العقارية إلى أسواق دبي خلال الفترة المقبلة».

وأوضح أن «استراتيجية دبي العقارية تستهدف زيادة حجم التعاملات العقارية في دبي بنسبة 70%، لتصل إلى تريليون درهم بحلول عام 2033، ومضاعفة قيمة المحافظ العقارية إلى 20 مليار درهم، ومضاعفة القيمة المضافة للقطاع في الناتج المحلي إلى 73 مليار درهم، ورفع نسبة تملُّك المنازل السكنية إلى 33% من سكان الإمارة».

وتستعرض «أراضي دبي» مجموعة من مبادراتها الاستراتيجية، بما يعزز من ريادة دبي عاصمة عالمية للابتكار العقاري، ووجهة أولى للاستثمار على مستوى العالم، منها مبادرة «هي الريادة» الهادفة إلى تعزيز دور المرأة، وإسهامها في استدامة السوق العقارية، ومشروع «الترميز العقاري» الذي يجعل من دبي أول جهة في الشرق الأوسط تعتمد تقنيات «بلوك تشين» في تسجيل الملكية، ومبادرة «تيسير» لتفعيل لجان الملاك وتحقيق الشفافية في المجتمعات ذات الملكية المشتركة، ومبادرة «تمكين» التي تستقطب الكفاءات الإماراتية لقيادة المستقبل العقاري، إلى جانب «برنامج دبي للوسيط العقاري» الذي يوسّع فرص التوطين في قطاع الوساطة العقارية.